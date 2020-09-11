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Августовские протесты. С какими травмами везли в больницы с улиц, РУВД и Окрестина, а также сколько было пьяных

11.09.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении TUT.BY несколько дней назад оказался документ, полученный от источников в здравоохранении, под названием «Обращения улица_с 09.08.2020». В нем указаны данные более 1100 человек, которые обращались за медицинской помощью, а также описание полученных ими травм. TUT.BY смог проверить эту информацию в пяти клиниках Минска — их данные практически полностью совпадают с теми, что указаны в документе. В некоторых клиниках мы информацию подтвердить или опровергнуть не смогли, поэтому диагнозы оттуда не используем. И — хотим еще раз обратить внимание на то, что этот документ получен нами из неофициальных источников.


Алексей, пострадавших в ночь на 13 августа. Был госпитализирован в БСМП Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полученный документ представляет собой списки тех, кто с 9-го по 23-е августа «при проведении уличных мероприятий» обращался за медицинской помощью или получал ее в разных медучреждениях Минска.

В нем указаны место и время обращения, диагноз скорой медицинской помощи, куда направлен для оказания помощи и диагноз стационара.

Согласно документу, в Минске медицинская помощь понадобилась примерно 1140 лицам.

Напротив одного «неизвестного» указана «смерть до приезда». Вероятно, это был Александр Тарайковский: указанные время и место обращения совпадает с обстоятельствами его гибели.

Как мы проверяли подлинность документа

Сперва мы обнаружили в списках фамилии тех, кого знали лично, о ком писали ранее и кто предоставлял нам свои медицинские документы. Эти данные совпали полностью.

После мы сверили полученный документ в пяти клиниках.

В 11-й больнице нам ответили, что список совпадает полностью, за исключением двух человек.

Подлинность данных подтвердили и в 6-й городской клинической больнице, в 4-й ГКБ — тоже, отметив, что есть незначительные расхождения в диагнозах, а также то, что в списке не хватает одного человека, который получил тяжелые травмы в первые дни августовских протестов.

В БСМП также подтвердили подлинность данных. При этом выяснилось, что в списках есть ошибки в написании фамилий, у некоторых окончательный диагноз отличается «в сторону утяжеления». Кроме этого, в списке есть несколько человек, которые указывали, будто они пострадали на протестах, но по факту просто были в состоянии алкогольного опьянения. Остальные данные идентичны.

Также мы сравнили данные по травмам, с которыми пострадавшие поступали в военный госпиталь. Эта информация также оказалась идентичной.

Согласно документу, медицинскую помощь пострадавшим тогда также оказывали в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 10-й больницах Минска, в РНПЦ травматологии и ортопедии, в Минской областной клинической больнице, Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии — есть количество поступивших и информация о полученных ими травмах, однако 100-процентно верифицировать эти данные нам не удалось. Поэтому мы старались не учитывать их, если не было и других источников, указывающих на подлинность (например, историй наших героев, данные по которым совпадали с документом).

Какие травмы зафиксированы у тех, кто обращался за помощью в ночь с 9 на 10 августа

Как указано в документе, пострадавших в период с 9 на 10 августа в столице было не менее ста человек (во всех клиниках Минска, с учетом тех, где мы не смогли подтвердить все данные). Весь вечер и ночь их забирала скорая и отвозила в разные больницы. Пациентов с наиболее тяжелыми травмами везли в Главный военный госпиталь.

В военный госпиталь в ту ночь поступило несколько десятков человек с осколочными ранениями лица, груди, живота и конечностей, рваными ранами, огнестрельными ранениями, ожогами верхних конечностей и живота.


Вечер после выборов 9 августа, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот так звучат диагнозы некоторых пострадавших:

  • огнестрельное проникающее ранение живота, эвентрация тонкого кишечника,
  • открытая травма грудной клетки, травматический шок,
  • минно-взрывная травма бедра, ЧМТ средней степени тяжести, ушибы мягких тканей головы,
  • оскольчатое ранение шеи, правого предплечья,
  • проникающее оскольчатое ранение передней поверхности шеи,
  • химический ожог конъюктивы роговицы обоих глаз,
  • множественные огнестрельные раны туловища, правой нижней конечности,
  • рваная рана обеих стоп, рана лица.

Также в ту ночь, согласно этому неофициальному документу, у трех человек был зафиксирован перелом основания или свода черепа. У одного из них был оскольчатый перелом костей свода и основания черепа, лицевого скелета, пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа), геморрагический ушиб головного мозга, гематома правой лобной области. Их, по нашим данным, которые не удалось верифицировать, привозили в 5-ю больницу.

У еще одного человека зафиксировали открытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, острую оболочечную гематому, перелом свода и основания черепа, пневмоцефалию, закрытый перелом 2−7 ребер справа, а также состояние алкогольного опьянения под вопросом. Он попал в 4-ю больницу.

С какими травмами привозили пациентов, которых скорая забирала с Окрестина

У некоторых пострадавших местом обращения указан 1-й переулок Окрестина, 36, — по этому адресу находится Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Оттуда, согласно документу, госпитализировали около 50 человек, вызовы по указанному адресу поступали в скорую с раннего утра 10-го по 15 августа (15-го с Окрестина увезли одного). После обследования в стационаре пациентам ставили различные диагнозы, в основном — множественные ушибы мягких тканей, грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ушибленные раны теменно-височной области, реже — переломы ребер, рук и пальцев, закрытую ЧМТ.

Некоторые из задержанных поступали в больницу с судорожным приступом, состоянием после эпилептического приступа, травмами глаз, гипертоническим кризом, закрытым переломом правого надколенника со смещением отломков.

У двоих задержанных и позже госпитализированных из ЦИП был выявлен алкоголь в крови. У одного человека — 0,7 промилле, у другого — 3,3 промилле. Еще у троих состояние алкогольного опьянения стоит под знаком вопроса.


Ночь с 13 на 14 августа у ЦИП на Окрестина, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если внимательно изучить документ, то можно заметить, что в некоторых случаях (примерно пяти) местом обращения указаны разные РУВД Минска.

Например, 10 августа, указано в документе, из Ленинского РУВД госпитализировали двух человек: одного — с резаными ранами обоих бедер, другого — в состоянии после электротравмы. После посещения больницы они направились домой.

Вечером 12 августа из Первомайского РУВД госпитализировали человека с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и поясничной области, множественными гематомами нижних конечностей.

Ранним утром 13 августа из Ленинского РУВД забрали человека с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей теменной области справа, переломом носа.

В ночь на 13-е августа из Партизанского РУВД госпитализировали человека после приступа эпилепсии, с закрытой ЧМТ, переломом верхней стенки верхнечелюстной пазухи.

Что было после того, как стали отпускать с Окрестина

Согласно документу, большой наплыв обращений был зафиксирован 14 и 15 августа августа в 6-й городской клинической больнице — это после того как в ночь с 13-го на 14-е августа из ЦИП на Окрестина стали отпускать задержанных.

Как указано в списках, пострадавшие туда обращались самостоятельно, а лечение получали амбулаторно. За два дня в клинику обратилось около 60 человек, следует из документа.

Чаще всего врачи больницы фиксировали у пациентов ушибы грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ссадины височной области, лучезапястных и коленных суставов, гематомы вокруг глаз, ушибы суставов, закрытые черепно-мозговые травмы, срастающиеся переломы.

Пациенты 11-й больницы: переломы верхней и нижней челюсти, скуловой кости

Согласно документу, с 11-го по 21-е августа не менее десяти человек обратились в 11-ю городскую клиническую больницу или были госпитализированы в отделение челюстно-лицевой хирургии, а также в ЛОР-отделение.


Вечер после выборов 9 августа, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот некоторые диагнозы, которые были установлены:

  • перелом верхней челюсти и ушибленная рана лица,
  • открытый травматический перелом скуловой кости,
  • закрытый травматический перелом скуловой дуги справа со смещением отломков, травматическая нейропатия 2 ветви тройного нерва справа, параорбитальная гематома правого глаза,
  • открытый травматический перелом в области нижней челюсти во фронтальном отделе без смещения отломков,
  • открытый травматический перелом скуло-орбитального комплекса справа со смещением костных обломков,
  • ушибленно-рваная рана левой брови, гематома верхнего и нижнего века левого глаза, гематома надбровной области слева,
  • травматическая перфорация барабанной перепонки справа, ссадины правого коленного сустава, резаная рана правой подколенной области.

Что еще?

У одного из обратившихся за помощью медики зафиксировали скальпированную рану правого бедра, ссадину и ушиб мягких тканей полового члена, множественные ссадины нижних конечностей и паховых областей.

У одного из пациентов БСМП под вопросом стоит «повреждение слизистой оболочки прямой кишки».

У 29 человек был обнаружен в крови этанол. Еще у 31 человека врачи скорой помощи или больницы отметили признаки алкогольного опьянения. Напомним, всего в списке тех, кто обратился за медпомощью, перечислено 1140 человек.

В списках, которые оказались в распоряжении TUT.BY, указан один пострадавший сотрудник МВД — предварительно у него был вывих на уровне запястья, кисти. Ему оказывали помощь в госпитале МВД. Напомним, 31 августа глава МВД Юрий Караев сообщил, что ведомству известно о 131 пострадавшем во время августовских протестов сотруднике, из них на тот момент в госпитале МВД оставались 28.

9 сентября TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения, однако на момент публикации 11 сентября получить его не удалось.


10 августа, Минск, у станции метро «Пушкинская». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

11 августа, напомним, Минздрав сообщал о том, что во время акций протеста 9 и 10 августа пострадали чуть более 200 человек. В стационарах находились люди с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

— Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

14 августа телеграм-канал ведомства писал, что основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощью в амбулаторных условиях.

— В больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек, — таковы были данные министерства.

 
Теги: Минск
 
 
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