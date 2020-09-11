Августовские протесты. С какими травмами везли в больницы с улиц, РУВД и Окрестина, а также сколько было пьяных

Источник материала: Tut.by

В распоряжении TUT.BY несколько дней назад оказался документ, полученный от источников в здравоохранении, под названием «Обращения улица_с 09.08.2020». В нем указаны данные более 1100 человек, которые обращались за медицинской помощью, а также описание полученных ими травм. TUT.BY смог проверить эту информацию в пяти клиниках Минска — их данные практически полностью совпадают с теми, что указаны в документе. В некоторых клиниках мы информацию подтвердить или опровергнуть не смогли, поэтому диагнозы оттуда не используем. И — хотим еще раз обратить внимание на то, что этот документ получен нами из неофициальных источников.



Алексей, пострадавших в ночь на 13 августа. Был госпитализирован в БСМП Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полученный документ представляет собой списки тех, кто с 9-го по 23-е августа «при проведении уличных мероприятий» обращался за медицинской помощью или получал ее в разных медучреждениях Минска.

В нем указаны место и время обращения, диагноз скорой медицинской помощи, куда направлен для оказания помощи и диагноз стационара.

Согласно документу, в Минске медицинская помощь понадобилась примерно 1140 лицам.

Напротив одного «неизвестного» указана «смерть до приезда». Вероятно, это был Александр Тарайковский: указанные время и место обращения совпадает с обстоятельствами его гибели.

Как мы проверяли подлинность документа Сперва мы обнаружили в списках фамилии тех, кого знали лично, о ком писали ранее и кто предоставлял нам свои медицинские документы. Эти данные совпали полностью. После мы сверили полученный документ в пяти клиниках. В 11-й больнице нам ответили, что список совпадает полностью, за исключением двух человек. Подлинность данных подтвердили и в 6-й городской клинической больнице, в 4-й ГКБ — тоже, отметив, что есть незначительные расхождения в диагнозах, а также то, что в списке не хватает одного человека, который получил тяжелые травмы в первые дни августовских протестов. В БСМП также подтвердили подлинность данных. При этом выяснилось, что в списках есть ошибки в написании фамилий, у некоторых окончательный диагноз отличается «в сторону утяжеления». Кроме этого, в списке есть несколько человек, которые указывали, будто они пострадали на протестах, но по факту просто были в состоянии алкогольного опьянения. Остальные данные идентичны. Также мы сравнили данные по травмам, с которыми пострадавшие поступали в военный госпиталь. Эта информация также оказалась идентичной. Согласно документу, медицинскую помощь пострадавшим тогда также оказывали в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 10-й больницах Минска, в РНПЦ травматологии и ортопедии, в Минской областной клинической больнице, Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии — есть количество поступивших и информация о полученных ими травмах, однако 100-процентно верифицировать эти данные нам не удалось. Поэтому мы старались не учитывать их, если не было и других источников, указывающих на подлинность (например, историй наших героев, данные по которым совпадали с документом).

Какие травмы зафиксированы у тех, кто обращался за помощью в ночь с 9 на 10 августа

Как указано в документе, пострадавших в период с 9 на 10 августа в столице было не менее ста человек (во всех клиниках Минска, с учетом тех, где мы не смогли подтвердить все данные). Весь вечер и ночь их забирала скорая и отвозила в разные больницы. Пациентов с наиболее тяжелыми травмами везли в Главный военный госпиталь.

В военный госпиталь в ту ночь поступило несколько десятков человек с осколочными ранениями лица, груди, живота и конечностей, рваными ранами, огнестрельными ранениями, ожогами верхних конечностей и живота.



Вечер после выборов 9 августа, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот так звучат диагнозы некоторых пострадавших:

огнестрельное проникающее ранение живота, эвентрация тонкого кишечника,

открытая травма грудной клетки, травматический шок,

минно-взрывная травма бедра, ЧМТ средней степени тяжести, ушибы мягких тканей головы,

оскольчатое ранение шеи, правого предплечья,

проникающее оскольчатое ранение передней поверхности шеи,

химический ожог конъюктивы роговицы обоих глаз,

множественные огнестрельные раны туловища, правой нижней конечности,

рваная рана обеих стоп, рана лица.

Также в ту ночь, согласно этому неофициальному документу, у трех человек был зафиксирован перелом основания или свода черепа. У одного из них был оскольчатый перелом костей свода и основания черепа, лицевого скелета, пневмоцефалия (скопление воздуха внутри черепа), геморрагический ушиб головного мозга, гематома правой лобной области. Их, по нашим данным, которые не удалось верифицировать, привозили в 5-ю больницу.

У еще одного человека зафиксировали открытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, острую оболочечную гематому, перелом свода и основания черепа, пневмоцефалию, закрытый перелом 2−7 ребер справа, а также состояние алкогольного опьянения под вопросом. Он попал в 4-ю больницу.

С какими травмами привозили пациентов, которых скорая забирала с Окрестина

У некоторых пострадавших местом обращения указан 1-й переулок Окрестина, 36, — по этому адресу находится Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Оттуда, согласно документу, госпитализировали около 50 человек, вызовы по указанному адресу поступали в скорую с раннего утра 10-го по 15 августа (15-го с Окрестина увезли одного). После обследования в стационаре пациентам ставили различные диагнозы, в основном — множественные ушибы мягких тканей, грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ушибленные раны теменно-височной области, реже — переломы ребер, рук и пальцев, закрытую ЧМТ.

Некоторые из задержанных поступали в больницу с судорожным приступом, состоянием после эпилептического приступа, травмами глаз, гипертоническим кризом, закрытым переломом правого надколенника со смещением отломков.

У двоих задержанных и позже госпитализированных из ЦИП был выявлен алкоголь в крови. У одного человека — 0,7 промилле, у другого — 3,3 промилле. Еще у троих состояние алкогольного опьянения стоит под знаком вопроса.



Ночь с 13 на 14 августа у ЦИП на Окрестина, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если внимательно изучить документ, то можно заметить, что в некоторых случаях (примерно пяти) местом обращения указаны разные РУВД Минска.

Например, 10 августа, указано в документе, из Ленинского РУВД госпитализировали двух человек: одного — с резаными ранами обоих бедер, другого — в состоянии после электротравмы. После посещения больницы они направились домой.

Вечером 12 августа из Первомайского РУВД госпитализировали человека с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и поясничной области, множественными гематомами нижних конечностей.

Ранним утром 13 августа из Ленинского РУВД забрали человека с закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей теменной области справа, переломом носа.

В ночь на 13-е августа из Партизанского РУВД госпитализировали человека после приступа эпилепсии, с закрытой ЧМТ, переломом верхней стенки верхнечелюстной пазухи.

Что было после того, как стали отпускать с Окрестина

Согласно документу, большой наплыв обращений был зафиксирован 14 и 15 августа августа в 6-й городской клинической больнице — это после того как в ночь с 13-го на 14-е августа из ЦИП на Окрестина стали отпускать задержанных .

Как указано в списках, пострадавшие туда обращались самостоятельно, а лечение получали амбулаторно. За два дня в клинику обратилось около 60 человек, следует из документа.

Чаще всего врачи больницы фиксировали у пациентов ушибы грудной клетки, гематомы бедер и ягодичной области, ссадины височной области, лучезапястных и коленных суставов, гематомы вокруг глаз, ушибы суставов, закрытые черепно-мозговые травмы, срастающиеся переломы.

Пациенты 11-й больницы: переломы верхней и нижней челюсти, скуловой кости

Согласно документу, с 11-го по 21-е августа не менее десяти человек обратились в 11-ю городскую клиническую больницу или были госпитализированы в отделение челюстно-лицевой хирургии, а также в ЛОР-отделение.



Вечер после выборов 9 августа, Минск. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вот некоторые диагнозы, которые были установлены:

перелом верхней челюсти и ушибленная рана лица,

открытый травматический перелом скуловой кости,

закрытый травматический перелом скуловой дуги справа со смещением отломков, травматическая нейропатия 2 ветви тройного нерва справа, параорбитальная гематома правого глаза,

открытый травматический перелом в области нижней челюсти во фронтальном отделе без смещения отломков,

открытый травматический перелом скуло-орбитального комплекса справа со смещением костных обломков,

ушибленно-рваная рана левой брови, гематома верхнего и нижнего века левого глаза, гематома надбровной области слева,

травматическая перфорация барабанной перепонки справа, ссадины правого коленного сустава, резаная рана правой подколенной области.

Что еще?

У одного из обратившихся за помощью медики зафиксировали скальпированную рану правого бедра, ссадину и ушиб мягких тканей полового члена, множественные ссадины нижних конечностей и паховых областей.

У одного из пациентов БСМП под вопросом стоит «повреждение слизистой оболочки прямой кишки».

У 29 человек был обнаружен в крови этанол. Еще у 31 человека врачи скорой помощи или больницы отметили признаки алкогольного опьянения. Напомним, всего в списке тех, кто обратился за медпомощью, перечислено 1140 человек.

В списках, которые оказались в распоряжении TUT.BY, указан один пострадавший сотрудник МВД — предварительно у него был вывих на уровне запястья, кисти. Ему оказывали помощь в госпитале МВД. Напомним, 31 августа глава МВД Юрий Караев сообщил , что ведомству известно о 131 пострадавшем во время августовских протестов сотруднике, из них на тот момент в госпитале МВД оставались 28.

9 сентября TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения, однако на момент публикации 11 сентября получить его не удалось.



10 августа, Минск, у станции метро «Пушкинская». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

11 августа, напомним, Минздрав сообщал о том, что во время акций протеста 9 и 10 августа пострадали чуть более 200 человек. В стационарах находились люди с ушибами мягких тканей, травмами конечностей.

— Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота. В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи.

14 августа телеграм-канал ведомства писал, что основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощью в амбулаторных условиях.

— В больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек, — таковы были данные министерства.