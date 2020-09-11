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В Минске был конкурс на лучшую скамейку. Посмотрите, какие работы победили

11.09.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске был городской конкурс на лучшую скамейку. Какие работы победили, сообщает агентство «Минск-Новости».


Скамейка-победитель. Фото: агентство «Минск-Новости»

На первом фото — скамейка от предприятия «Мингорсвет», она стоит в Московском районе Минска. Именно эта работа — с необычными фонарями и зонтиком — победила.

Второе место — у «Ремавтодора» Первомайского района. Их работа — деревянная скамейка причудливой формы. В комплекте с ней сделана и урна.


Эта скамейка завоевала второе место на конкурсе. Фото: с сайта «Минск-Новости»

На третьем месте — «Ремавтодор» Октябрьского района. В их скамейке есть разъем для подзарядки мобильных телефонов, встроенные аудиоколонки и Вluetooth-система для прослушивания музыки с мобильных устройств, а также подсветка для темного времени суток. Важно, что все новации работают за счет установленной солнечной батареи.


Скамейка, которая заняла третье место на городском конкурсе

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Теги: Минск
 
 
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В Минске был городской конкурс на лучшую скамейку. Какие работы победили, сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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