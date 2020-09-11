В Минске был конкурс на лучшую скамейку. Посмотрите, какие работы победили

Источник материала: Tut.by

В Минске был городской конкурс на лучшую скамейку. Какие работы победили, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Скамейка-победитель. Фото: агентство «Минск-Новости»

На первом фото — скамейка от предприятия «Мингорсвет», она стоит в Московском районе Минска. Именно эта работа — с необычными фонарями и зонтиком — победила.

Второе место — у «Ремавтодора» Первомайского района. Их работа — деревянная скамейка причудливой формы. В комплекте с ней сделана и урна.



Эта скамейка завоевала второе место на конкурсе. Фото: с сайта «Минск-Новости»

На третьем месте — «Ремавтодор» Октябрьского района. В их скамейке есть разъем для подзарядки мобильных телефонов, встроенные аудиоколонки и Вluetooth-система для прослушивания музыки с мобильных устройств, а также подсветка для темного времени суток. Важно, что все новации работают за счет установленной солнечной батареи.



Скамейка, которая заняла третье место на городском конкурсе

Опрос А какая скамейка нравится вам? Та скамейка, что с зонтиком и фонарями!

Определенно деревянная, причудливой формы.

Скамейка с разъемом для зарядки телефонов и солнечными батареями.

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