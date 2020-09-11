«Даже милиционер не знал, что акция незаконная». Жителей Хойников оштрафовали за митинг, где выступали власти

Источник материала: Tut.by

16 августа в Хойниках прошел митинг. На нем собралось около двухсот местных жителей. Ответить на вопросы людей пришли председатель райисполкома, начальник милиции и прокурор. Они уверяли, что граждане не делают ничего противозаконного — но теперь участников той акции стали судить, пишет «Радыё Свабода».





Жители Хойников в августе возмутились «фальсификациями выборов, насилию милиции и бездействием судов и Следственного комитета». Поэтому 16 августа люди собрались на площади. К ним тогда вышел председатель райисполкома Анатолий Бондаренко, начальник РОВД Сергей Жевняк и прокурор района Андрей Судом.

«Прокурор района сказал на митинге, что он никому не запрещал собираться на площади. Начальник милиции сказал, что в наших действиях нет нарушения общественного порядка. Председатель райисполкома отметил, что это „ваш, наш митинг“ — и обещал, что районка напишет о нем. Никто из них не предупредил нас, что митинг несанкционированный! А теперь потащили в суд», — говорит Игорь Кучеров. Он раньше работал следователем, теперь — юрисконсульт в одной из организаций. 11 сентября мужчину наказали штрафом в 135 рублей за участие в несанкционированном мероприятии.



Игорь Кучеров

Всего же в Хойниках за акцию судят шесть человек.

Игорь Кучеров ходатайствовал, чтобы в суд пришли начальник милиции, прокурор и председатель исполкома. Суд удовлетворил ходатайство, но свидетели на заседание не пришли.

Свидетельствовала на суде корреспондент районной газеты «Хойникские Новости» Виктория Мороз. 16 августа она также была там по редакционному заданию: сделала снимки и написала в социальных сетях газеты, что в Хойниках прошло мирное собрание, власти ответили на вопросы местных жителей.

«На митинг пришла группа людей, которая отстаивала свои взгляды. Все было достаточно мирно, никто не бросался в драку, просто люди стояли на месте с плакатами, кричали периодически „Жыве Беларусь!“ и ничего противозаконного не делали. Задавали вопросы власти, и они отвечали. По моему мнению, митинг был законный», — заявила в суде корреспондент.

«У нас обычно какие мероприятия — свадьбы и похороны. Мы на них разрешение не берем»

Николая Стешица осудили 2 сентября. Он получил две базовые штрафа.

«Я так понимаю: власти не хотели никого из нас наказывать. Но через неделю после акции, видимо, им поступил „заказ“ на нас. Они [власти] только через неделю зашевелились. На момент акции милиционеры сами не знали, санкционирована она или нет. На моем суде милиционер так и сказал: узнал, что акция несанкционированная, только через неделю. Так откуда простой народ может знать — разрешена акция или нет, если милиционеры этого не знают? У нас обычно какие мероприятия — похороны и свадьбы. Мы на них ни у кого разрешения не спрашиваем», — говорит Николай Стешиц.



Николай Стешиц

Игорь Кучеров добавил, что люди собрались и 17 августа — на «цепь солидарности». Но когда милиция предупредила, что акция несанкционированная, они разошлись и больше не собирались.

«Власти — «субъект профилактики», и им можно ходить на митинги

«По статье 23 Закона о милиции сотрудник милиции обязан пресечь правонарушение и предупредить о последствиях. На акции была милиция, но людей никто не предупредил, что нельзя собираться. По закону о местном управлении и самоуправлении местные органы имеют право проводить собрания с гражданами, обсуждать различные проблемы. Именно так и было 16 августа», — говорит Игорь Кучеров.

Он писал запрос в управление внутренних дел Гомельского облисполкома — о том, законно ли тогда участие в митинге председателя исполкома, начальника милиции и прокурора.

«Мне ответили, что каждый из них — субъект профилактики, и на площади они выполняли меры для противодействия совершению правонарушений. Но такую норму применять нельзя, так как на момент их участия правонарушение уже было совершено. Надо было его останавливать, а не профилактику проводить», — считает местный житель.