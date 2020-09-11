«Протестовал против санкций в академии». В Витебске судили студента, вышедшего на одиночный пикет

Источник материала: Tut.by

В Витебске 11 сентября судили студента ветакадемии Кирилла Бекасова, который 8 сентября вышел на одиночный пикет к главному корпусу своего вуза с плакатом «Нам не нужен поводок». Молодой человек заявил на процессе, что это был протест не против итогов выборов, а против того, что «в последнее время происходит в ветакадемии». Вердикт суда — предупреждение.

Напомним, днем 8 сентября, в перерыве между учебными парами, третьекурсник Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ) Кирилл Бекасов стал возле главного корпуса своего вуза в одиночный пикет. Он держал плакат «Нам не нужен поводок». Никаких лозунгов молодой человек не произносил.

Через некоторое рядом с Кириллом стала студентка второго курса Анастасия Черноок. У нее не было ни плаката, ни флага.

Молодые люди молча постояли полчаса и ушли на занятия. Милиция их во время акции не задерживала.



8 сентября, пикет Кирилла Бекасова возле ветакадемии. Рядом стоит Анастасия Черноок

В тот же день, когда Кирилл Бекасов вернулся с лекций в общежитие, его через коменданта вызвала милиция. Молодого человека отвезли в РОВД. Там на него составили протокол за участие в несанкционированном пикетировании (по ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и сообщили, что суд состоится 11 сентября.

«Перекрыли входы, и студенты ходили по пожарной лестнице»

Поддержать Кирилла на суд пришли около 50 человек. Часть из них не вместилась в зале и ожидала на улице.





Кириллу Бекасову — 20 лет, он третьекурсник ВГАВМ, будущий ветврач. Приехал в Витебск на учебу из Борисова.

Кирилл не признал себя виновным:

— Не считаю, что совершил правонарушение. Действовал в рамках Конституции Республики Беларусь: я имею право на выражение своих мыслей. Я сам сделал плакат и стал с ним возле ветакадемии. Этим я выражал протест не против прошедших выборов, а хотел донести до людей то, что происходит в ветакадемии в последнюю неделю.

— А что происходит в академии? — спросил судья Илья Белоус.

— Студентов стали ограничивать в перемещении: у нас перекрыли главные входы, нам приходилось ходить по пожарной лестнице. Нам сделали неудобное расписание. Чтобы попасть в главный корпус, нужно предъявить студенческий билет или как-то по-иному доказать, что ты — студент ветакадемии (на входе в главный корпус стоят парни из добровольной дружины «Сапсан» и проверяют у студентов документы. — Прим. TUT.BY).









— А что вы хотели сказать своим плакатом? — поинтересовался судья.

— Надписью «Нам не нужен поводок» я хотел сказать, что студенты имеют право на свободное перемещение по ветакадемии. Не нужно за нами следить, вводить такие санкции. Я никого не призывал присоединиться ко мне. Это был сугубо одиночный пикет.

— Это была ваша идея или вас попросили это сделать? — спросил Белоус.

— Это было сугубо мое решение.

— Но возле вас находились люди, фотографировали…

— Я им просто пояснил свою позицию, — ответил Кирилл.





Отметим, что 8 сентября у Кирилла Бекасова во время пикета брали интервью, фотографировали и снимали на камеру журналисты разных изданий. При этом корреспонденты TUT.BY были в жилетах с надписью «Пресса» и с редакционными бейджами.

«Думал, будут сутки, даже взял с собой теплые вещи»

Илья Белоус вынес Кириллу Бекасову предупреждение. Когда судья огласил решение, в зале раздались громкие аплодисменты. То ли в адрес судьи, то в адрес студента, то ли в адрес обоих.





Люди по очереди подходили, жали Кириллу руку, обнимали его, поздравляли и благодарили:

— Спасибо за мужество, за поступок. Ты молодцом держался и на суде: был уверен в себе, говорил строго по делу, без лишних слов и эмоций. Гордимся такой молодежью!

А восхищенные девушки фотографировали Кирилла и шутили с ним.

Молодой человек был немного растерян от такого внимания к себе. Признался, что не ожидал настолько мягкого решения суда.

— Думал, мне назначат сутки административного ареста. Даже взял с собой теплые вещи: на случай, если повезут в ИВС. Или думал, будет, как минимум, штраф. Но суд вынес мне предупреждение. Я удивлен. Но все равно не согласен с этим решением. Буду его обжаловать, — сообщил TUT.BY Кирилл Бекасов.



Суд Октябрьского района Витебска

Девушка, поддержавшая Кирилла тем, что стояла рядом, провела ночь в ИВС

С 22-летней Анастасией Черноок, которая стояла рядом с Кириллом во время его пикета, суд обошелся строже: второкурсница ветакадемии провела полсуток в ИВС и получила штраф в 5 базовых величин (135 рублей).

— Меня задержали вечером 10 сентября. Произошло это в студенческом общежитии, где я живу. Оставили в ИВС на ночь. Около 12 часов дня 11 сентября в изоляторе прошел суд — по скайпу. Обвинили в несанкционированном мероприятии. Судья Денис Алексеенко дал мне штраф — 5 базовых величин. Вину я признала, — сообщила TUT.BY Анастасия Черноок.

Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в «цепь солидарности» возле своего вуза, на улице 1-й Доватора. Происходило это во время большого обеденного перерыва между парами — в 11.40. Студенты не держали флаги и плакаты, не выкрикивали лозунги — просто стояли рядом друг с другом вдоль улицы.

2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них двух девушек.

В пятницу, 4 сентября, в это же время — 11.40, студенты планировали собраться около лабораторного корпуса, на 1-й Доватора, 3б. Такие сообщения публиковали в телеграм-каналах и соцсетях.

С утра в пятницу территорию ветакадемии патрулировала милиция. Возле главного корпуса ВГАВМ, где раньше проходили мирные акции протеста, стояли в ряд автобусы и авто. А вход в лабораторный корпус 4 сентября перекрыли лентой. Здесь появилось объявление, что идет «плановый ремонт» .

Студенты постояли разрозненными группами возле лабораторного корпуса и вскоре разошлись.



8 сентября. Члены добровольной дружины «Сапсан» проверяют у студентов документы на входе в главный корпус

8 сентября у входа в главный корпус стояли четыре парня — члены добровольной студенческой дружины «Сапсан». Они пропускали внутрь только учащихся, преподавателей и других работников ветакадемии. Молодые люди предъявляли «Сапсану» свои зачетки, студенческие билеты и пропуска в общежитие.

Студенты ветакадемии пояснили TUT.BY, что раньше такого пропускного режима у них в вузе не было.