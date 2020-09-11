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«В ладоши хлопали?» Как в Витебске судили врача, пенсионера и «ипэшника» за участие в марше

11.09.2020 20:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Витебска 11 сентября рассмотрел административные дела в отношении трех мужчин, которые, согласно милицейским протоколам, 23 августа участвовали в «несанкционированном массовом шествии по городу». Всех обвинили по ст. 23.34 КоАП.

Напомним, с 12 августа в Витебске проходят мирные протесты горожан против итогов президентских выборов и жестокости силовиков во время разгона демонстрантов. Милиция постоянно снимает их участников на видеокамеры.

В воскресенье, 23 августа, по центральным улицам Витебска прошел «Марш свободы», в колонне, на разных отрезках пути, шло от 500 до 2 тысяч человек.

На Виктора Вороняева, Юрия Хропоста и Глеба Жигунова в тот же день милиция составила протоколы за участие в «несанкционированном массовом уличном шествии». А через три недели, 11 сентября, состоялся суд.


Коллеги и горожане пришли поддержать врача Виктора Вороняева

Зал заседания был полон. Среди слушателей было много витебских медиков. Они пришли поддержать Виктора Вороняева — эндоваскулярного хирурга областной клинической больницы.

Дела рассматривал судья Илья Белоус.


Трое мужчин, которых обвиняют в участии в неразрешенном шествии, вместе с судьей смотрят видео с мирного марша протеста в Витебске 23 августа, которое снимала милиция

В милицейских протоколах сообщалось, что Вороняев, Хропост и Жигунов «передвигались в колонне граждан, которые несли бело-красно-белые флаги, активно хлопали в ладоши, скандировали лозунги «Жыве Беларусь!», «Позор!», «Лукашенко, уходи!». Этим, по мнению милиции, мужчины «высказывали свое личное мнение и интересы» о политической ситуации в стране.

Врач Вороняев подтвердил, что 23 августа около 1−1,5 часа находился в колонне горожан — но без символики и плаката:

— На мне был белый медицинский халат. Я пришел туда, чтобы увидеться с друзьями, обменяться мнениями. У некоторых людей были национальные флаги Республики Беларусь.

— Национальные — это какие флаги? — уточнил судья.

— Бело-красно-белые.


Виктор Вороняев

Виктор Вороняев оспорил один из фактов обвинения:

— Я выражал не «личные интересы», как это указано в протоколе, а общественные.

Ранее Виктор Вороняев пояснил TUT.BY, что выходил на мирные корпоративные протесты, так как считает это своим гражданским долгом:

— На мирных акциях медиков нет никакого лидера, и это правильно. Этим мы и сильны — своей самоорганизацией и гражданской позицией.


Слева: Глеб Жигунов

Предприниматель Глеб Жигунов подтвердил суду, что «участвовал в мирном шествии», но не скандировал лозунги, не нес флаг или плакат.

— Я пришел туда, чтобы услышать мнения людей об обстановке в стране.

— В ладоши вы хлопали? — спросил судья.

В зале раздался громкий смех. Судья призвал всех к порядку.

— Возможно, и хлопал. Но это же не запрещено законом, — ответил Жигунов.

62-летний пенсионер Юрий Хропост на вопрос судьи, признает ли он себя виновным, ответил:

— Я свои права отстаивал. Правда должна восторжествовать.


Свидетель Константин Ярошевский

Свидетелем выступил старший инспектор Октябрьского РОВД Константин Ярошевский. Он сообщил, что 23 августа «проводил документацию уличного шествия». При этом, с его слов, снимал не всю акцию от начала до конца, а «вел видеосъемку частями».

— Была большая толпа — 500 или даже 1000 человек. Всех участников я не помню. Но Хропоста видел. Он шел в колонне, в руках у него была табличка «В чем сила, брат?», если не ошибаюсь. Жигунов просто передвигался. Вороняев был в белом халате. Но могу ошибаться. Один раз он был в белом халате, а второй — без него, — сообщил суду Ярошевский.

Юрий Хропост пояснил, что никакого плаката не держал.


Судья Илья Белоус

Врач Вороняев уточнил у свидетеля:

— А почему вы были в штатском, а в не в форме, и закрывали лицо маской?

— Нам не запрещено быть на работе не в форме, — ответил Ярошевский.

Суд вынес Виктору Вороняеву предупреждение, Юрия Хропоста наказал штрафом в 4 базовых величины (108 рублей), а Глеба Жигунова — штрафом в 6 базовых (162 рубля).

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Теги: Витебск
 
 
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