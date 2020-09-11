Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 11 сен – Sputnik. В отличие от Минска Гомель не отказался праздновать свой день рождения и, судя по афише, намерен это сделать с размахом – музыкальные, спортивные и гастрономические гулянья будут проходить в областном центре до позднего вечера, сообщает Sputnik.

Торжества по случаю Дня города стартуют в 12 утра на новой набережной у ресторана "Немо". Свои лучшие концертные номера покажут заслуженные коллективы Гомеля и воспитанники школ искусств. Музыкально-театрализованный пролог режиссирует директор хореографической школы Петр Свердлов. В прошлом году он удивил зрителей живым семиметровым "тортом". Какие творческие находки будут в этот раз, держится в секрете.

До официального открытия Дня города, с 10 часов, на новом участке набережной, а это как минимум полкилометра, вырастут тематические "города" – Детство, Молодость, Семья и Мудрость. Каждый из них – это выставки и интерактив от всех четырех районов Гомеля.

У скульптурной композиции "Лодочник" весь световой день будет работать фестиваль уличной еды. Свое участие в гастрофруме подтвердили около двух десятков объектов общепита. Заведения предложат свои фирменные блюда, приготовив их на глазах зрителей.

Еще один "праздник живота" запланирован у Ледового дворца. С 10 до 22 часов на открытой площадке припаркуются фуд-траки предприятий Гомельского мясо-молочного холдинга. Территория еды на свежем воздуха рассчитана на 600 посадочных мест. Ее разнообразят зонами отдыха, развлекательными и позна¬вательными локациями, на которых можно будет выиграть метр "Докторской" колбасы, ящик сгущенки или головку сыра. В порядке эксперимента к одному из фуд-кортов добавят караоке-бар. А вишенкой на торте мясо-молочного фестиваля станет дискотека 90-х с участием звезд российской эстрады – групп "Отпетые мошенники", "Стрелки", "Тату" и другие.

На площади Восстания в полдень начнется конкурс на звание самого сильного гомельчанина. Обладатель неофициального титула Иван Дусенок недавно "грозился" сдвинуть с места целый поезд. Железнодорожного состава на площади не будет, а вот автомобиль и громадные покрышки организаторы подвезут.

В сквере имени А.Громыко в 11 часов откроется четвертый фестиваль винограда. Это аналог известного Яблочного Спаса, только с другим главным героем – виноградом. Гомельские виноградари обещают поделиться секретами выращивания на Полесье зеленого кишмиша, "Черной вишни" и других сортов южной ягоды.

Там же, в сквере, развернутся еще два города – инклюзии и мастеров, где можно будет пообщаться с активистами общественных организаций, поддерживающих людей с различными физическими недугами, а также купить оригинальные вещи ручной работы.

Закрытие Дня города обещает быть не менее ярким и пройдет там же, где и открытие – на сцене у ресторана "Немо". Духовой оркестр Гомеля подготовил по этому случаю новую программу "Музыка советского кино". В 21:00 духовиков сменят не менее заслуженные артисты Гомеля с концертом "Частичка малой родины бесценна".

В 22 часа во всех районах города отгремят фейерверки.