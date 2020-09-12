Необычный гриб нашли в лесу в Барановичском районе

Источник материала: Tut.by

Большой боровик, на котором ножками вверх растут два маленьких, жительница Барановичей нашла в лесу недалеко от деревни Тартаки Барановичского района, пишет Intex-press .



Фото: Людмила Шаматульская

Необычный гриб 8 сентября заметила в лесу жительница Барановичей Людмила Шаматульская.

– Была на своей любимой даче, решила после обеда сбегать в лес. Иду, смотрю, в кустах вереска что-то сидит. Сразу показалось, что цветок какой-то. Оказалось – боровик, – рассказала Intex-press Людмила.

Находку женщина положила в корзину с другими грибами (поход в целом оказался для нее удачным, она насобирала полную корзину грибов), показала соседям, а потом привезла с собой в Барановичи. Но, что делать с необычным боровиком, женщина пока не решила.