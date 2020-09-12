ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычный гриб нашли в лесу в Барановичском районе

12.09.2020 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Большой боровик, на котором ножками вверх растут два маленьких, жительница Барановичей нашла в лесу недалеко от деревни Тартаки Барановичского района, пишет Intex-press.


Фото: Людмила Шаматульская

Необычный гриб 8 сентября заметила в лесу жительница Барановичей Людмила Шаматульская.

– Была на своей любимой даче, решила после обеда сбегать в лес. Иду, смотрю, в кустах вереска что-то сидит. Сразу показалось, что цветок какой-то. Оказалось – боровик, – рассказала Intex-press Людмила.

Находку женщина положила в корзину с другими грибами (поход в целом оказался для нее удачным, она насобирала полную корзину грибов), показала соседям, а потом привезла с собой в Барановичи. Но, что делать с необычным боровиком, женщина пока не решила.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой боровик, на котором ножками вверх растут два маленьких, жительница Барановичей нашла в лесу недалеко от деревни Тартаки.
 
Новости дня
Новости общества
 
Документ о травмах на протестах, через забор в посольство и итоги переписи - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика