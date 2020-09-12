ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Документ о травмах на протестах, через забор в посольство и итоги переписи - все за вчера

12.09.2020 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если на эти (ну или на следующие) выходные вы собирались на какой-нибудь концерт, имейте в виду: не исключено, что его отменили. Вот здесь полный список звезд, которых мы не увидим в Минске в этом сентябре. А пока вы думаете, чем занять освободившееся время, расскажем о самом важном за вчера (если же хотите все-все подробности — вам сюда).


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Стало известно, когда Лукашенко встретится с Путиным. Встреча пройдет в Сочи и на ней не планируется подписание каких-либо документов. А вчера Александр Лукашенко посетил Академию наук, где обратился к ученым и молодежи.
  • На днях депутат Андрей Савиных встретился с инициативной группой избирателей своего округа. Во время нее он заявил, что выступает за расследование действий силовиков и участников акций протеста, а также считает, что Координационный совет не может принимать участие в диалоге между органами власти и обществом как представитель интересов последнего. Рассказываем, как проходила встреча. А вот еще одна встреча власти и народа — глава Ленинского района и начальник РУВД встретились с местными жителями и пытались разобраться, где можно, а где нельзя петь песни и почему по улицам ходят люди в балаклавах без опознавательных знаков.
  • Генпрокуратура заявила, что родителей за участие в акциях недостаточно наказывают, а также пообещала дать оценку отрядам самообороны.
  • К нам в редакцию попал документ со списками тех, кто с 9 по 23 августа «при проведении уличных мероприятий» обращался за медицинской помощью или получал ее в разных медучреждениях Минска. Вот с какими травмами везли в больницы людей с улиц, Окрестина, а также цифры о том, сколько было пьяных.
  • Вчера Светлане Тихановской исполнилось 38 лет. Говорит, что праздник в этом году прошел за работой. Мы побеседовали со Светланой о том, как изменилась ее жизнь за последний месяц, что она думает о том, что Александр Лукашенко не намерен отдавать власть, и чего ей больше всего не хватает из жизни в Беларуси.
  • Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Среди прочего — безвизовый режим для белорусов.
  • Минский областной суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной. А вот, кстати, как дела у шахтера Юрия Корзуна, который в четверг приковал себя наручниками в забое.
  • Теперь о громких делах. Четырем задержанным сотрудникам PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальная санкция этой статьи УК — 10 лет лишения свободы. Счета компании заблокированы и более 250 сотрудников не могут получить зарплату. В отношении представителя Координационного совета Кравцова возбуждено уголовное дело за хищение. Адвокат Колесниковой Илья Салей заключен под стражу. Под стражей остается и еще один представитель КС — Максим Знак.
  • Телеведущему и экс-главе президентского пула журналистов на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг еще во время работы.
  • Удивительная ситуация развивалась вчера вокруг посольства Швеции. Вернее, на его территории, куда через забор перепрыгнули два витеблянина, решивших попросить убежища. Это отец и сын Кузнечики, которые участвовали в акции протеста в областном центре 6 сентября. Несмотря на то, что ни одно посольство не может предоставить политическое убежище (получить его можно только находясь за границей) отец и сын остаются на территории диппредставительства.


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Белстат опубликовал итоги переписи 2019 года. Оказалось, численность населения за 20 лет сократилась на более чем 600 тысяч человек. А вот какие еще интересные цифры о нам мы узнали.
  • Десятки, если не сотни людей разместили на своих страницах в соцсетях картину «Белорусская Венера». Побеседовали с ее автором, художницей Яной Черновой.
  • Квартира 65-летнего музыканта Александра Викторовича Ивачева — на втором этаже дома на улице Советской в Бресте. Окна выходят на улицу, балкон закрывает белый баннер с красной надписью по центру: «Музыка з народам». Во время акции протеста 9 августа, когда колонна демонстрантов шла по улице Советской, Александр Викторович перетащил 200-килограммовое фортепиано поближе к балконной двери и ударил по клавишам. Музыкант понимал, что ему это аукнется, а все равно играл.


  • Во время задержания студентов, которыми отметилась прошлая неделя, сотрудники вузов вели себя по-разному. Были те, кто поддержал и заступился за парней и девушек, которые мирно протестовали. Видео c поддержкой нескольких преподавателей попали в Сеть. С двумя из них, педагогами Лингвистического университета, мы поговорили.
  • Некоторые белорусы, работавшие в государственных структурах, за последний месяц приняли решение уволиться. Для кого-то последней каплей стало недовольство результатом президентских выборов, а для кого-то — жесткие разгоны мирных акций протеста. Узнали, как им живется сейчас и что они думают о своем будущем.

О СПОРТЕ

  • Виктория Азаренко продолжает творить сенсации на US Open. В полуфинале она обыграла 8-ю ракетку мира Серену Уильямс. Важный момент: в последний раз в финале турнира Большого шлема белоруска играла 7 лет назад — как раз на US Open, и тогда она уступила Серене.
  • Тем временем к нам вернулся чемпионат Беларуси по футболу. Программу 23-го тура открыл матч в столице, в котором «Минск» без проблем обыграл «Городею».
  • Сразу несколько известных белорусских спортсменов выставили на аукцион свои вещи, в которых они ставили рекорды и брали золото. Рассказываем, зачем им это.

Все новости пятницы, 11 сентября


Кстати, в лесах пошли грибы! Смотрите, какой боровик нашла пятилетняя девочка около Ивья — чистый и не червивый. Синоптики обещают на выходные теплую погоду без дождей. Ну, а мы желаем вам хорошего настроения и запаса бодрости на грядущую неделю. Берегите себя!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если на эти (ну или на следующие) выходные вы собирались на какой-нибудь концерт, имейте в виду: не исключено, что его отменили. Вот здесь полный список звезд, которых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минск отмечает День города субботниками, но без массовых гуляний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика