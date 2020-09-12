Документ о травмах на протестах, через забор в посольство и итоги переписи - все за вчера

Если на эти (ну или на следующие) выходные вы собирались на какой-нибудь концерт, имейте в виду: не исключено, что его отменили. Вот здесь полный список звезд, которых мы не увидим в Минске в этом сентябре. А пока вы думаете, чем занять освободившееся время, расскажем о самом важном за вчера (если же хотите все-все подробности — вам сюда).
САМОЕ ВАЖНОЕ
Стало известно, когда Лукашенко встретится с Путиным. Встреча пройдет в Сочи и на ней не планируется подписание каких-либо документов. А вчера Александр Лукашенко посетил Академию наук, где обратился к ученым и молодежи.
На днях депутат Андрей Савиных встретился с инициативной группой избирателей своего округа. Во время нее он заявил, что выступает за расследование действий силовиков и участников акций протеста, а также считает, что Координационный совет не может принимать участие в диалоге между органами власти и обществом как представитель интересов последнего. Рассказываем, как проходила встреча. А вот еще одна встреча власти и народа — глава Ленинского района и начальник РУВД встретились с местными жителями и пытались разобраться, где можно, а где нельзя петь песни и почему по улицам ходят люди в балаклавах без опознавательных знаков.
Генпрокуратуразаявила, что родителей за участие в акциях недостаточно наказывают, а также пообещала дать оценку отрядам самообороны.
Вчера Светлане Тихановской исполнилось 38 лет. Говорит, что праздник в этом году прошел за работой. Мы побеседовали со Светланой о том, как изменилась ее жизнь за последний месяц, что она думает о том, что Александр Лукашенко не намерен отдавать власть, и чего ей больше всего не хватает из жизни в Беларуси.
Вышеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа. Среди прочего — безвизовый режим для белорусов.
Теперь о громких делах. Четырем задержанным сотрудникам PandaDocпредъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальная санкция этой статьи УК — 10 лет лишения свободы. Счета компании заблокированы и более 250 сотрудников не могут получить зарплату. В отношении представителя Координационного совета Кравцовавозбуждено уголовное дело за хищение. Адвокат Колесниковой Илья Салейзаключен под стражу. Под стражей остается и еще один представитель КС — Максим Знак.
Телеведущему и экс-главе президентского пула журналистов на ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток за митинг еще во время работы.
Удивительная ситуация развивалась вчера вокруг посольства Швеции. Вернее, на его территории, куда через забор перепрыгнулидва витеблянина, решивших попросить убежища. Это отец и сын Кузнечики, которые участвовали в акции протеста в областном центре 6 сентября. Несмотря на то, что ни одно посольство не может предоставить политическое убежище (получить его можно только находясь за границей) отец и сын остаются на территории диппредставительства.
Десятки, если не сотни людей разместили на своих страницах в соцсетях картину «Белорусская Венера». Побеседовали с ее автором, художницей Яной Черновой.
Квартира 65-летнего музыканта Александра Викторовича Ивачева — на втором этаже дома на улице Советской в Бресте. Окна выходят на улицу, балкон закрывает белый баннер с красной надписью по центру: «Музыка з народам». Во время акции протеста 9 августа, когда колонна демонстрантов шла по улице Советской, Александр Викторович перетащил 200-килограммовое фортепиано поближе к балконной двери и ударил по клавишам. Музыкант понимал, что ему это аукнется, а все равно играл.
Во время задержания студентов, которыми отметилась прошлая неделя, сотрудники вузов вели себя по-разному. Были те, кто поддержал и заступился за парней и девушек, которые мирно протестовали. Видео c поддержкой нескольких преподавателей попали в Сеть. С двумя из них, педагогами Лингвистического университета, мы поговорили.
Некоторые белорусы, работавшие в государственных структурах, за последний месяц приняли решение уволиться. Для кого-то последней каплей стало недовольство результатом президентских выборов, а для кого-то — жесткие разгоны мирных акций протеста. Узнали, как им живется сейчас и что они думают о своем будущем.
О СПОРТЕ
Виктория Азаренкопродолжает творить сенсации на US Open. В полуфинале она обыграла 8-ю ракетку мира Серену Уильямс. Важный момент: в последний раз в финале турнира Большого шлема белоруска играла 7 лет назад — как раз на US Open, и тогда она уступила Серене.
Тем временем к нам вернулся чемпионат Беларуси по футболу. Программу 23-го тура открыл матч в столице, в котором «Минск» без проблем обыграл «Городею».
Сразу несколько известных белорусских спортсменов выставили на аукцион свои вещи, в которых они ставили рекорды и брали золото. Рассказываем, зачем им это.
Кстати, в лесах пошли грибы! Смотрите, какой боровик нашла пятилетняя девочка около Ивья — чистый и не червивый. Синоптики обещают на выходные теплую погоду без дождей. Ну, а мы желаем вам хорошего настроения и запаса бодрости на грядущую неделю. Берегите себя!
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