Документ о травмах на протестах, через забор в посольство и итоги переписи - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если на эти (ну или на следующие) выходные вы собирались на какой-нибудь концерт, имейте в виду: не исключено, что его отменили. Вот здесь полный список звезд, которых мы не увидим в Минске в этом сентябре. А пока вы думаете, чем занять освободившееся время, расскажем о самом важном за вчера (если же хотите все-все подробности — вам сюда ).





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Белстат опубликовал итоги переписи 2019 года . Оказалось, численность населения за 20 лет сократилась на более чем 600 тысяч человек. А вот какие еще интересные цифры о нам мы узнали .

. Оказалось, численность населения за 20 лет сократилась на более чем 600 тысяч человек. А вот . Десятки, если не сотни людей разместили на своих страницах в соцсетях картину «Белорусская Венера» . Побеседовали с ее автором, художницей Яной Черновой.

. с ее автором, художницей Яной Черновой. Квартира 65-летнего музыканта Александра Викторовича Ивачева — на втором этаже дома на улице Советской в Бресте. Окна выходят на улицу, балкон закрывает белый баннер с красной надписью по центру: «Музыка з народам». Во время акции протеста 9 августа, когда колонна демонстрантов шла по улице Советской, Александр Викторович перетащил 200-килограммовое фортепиано поближе к балконной двери и ударил по клавишам. Музыкант понимал, что ему это аукнется, а все равно играл.





Во время задержания студентов , которыми отметилась прошлая неделя, сотрудники вузов вели себя по-разному. Были те, кто поддержал и заступился за парней и девушек, которые мирно протестовали. Видео c поддержкой нескольких преподавателей попали в Сеть. С двумя из них, педагогами Лингвистического университета, мы поговорили .

, которыми отметилась прошлая неделя, сотрудники вузов вели себя по-разному. Были те, кто поддержал и заступился за парней и девушек, которые мирно протестовали. Видео c поддержкой нескольких преподавателей попали в Сеть. С двумя из них, педагогами Лингвистического университета, мы . Некоторые белорусы, работавшие в государственных структурах, за последний месяц приняли решение уволиться. Для кого-то последней каплей стало недовольство результатом президентских выборов, а для кого-то — жесткие разгоны мирных акций протеста. Узнали , как им живется сейчас и что они думают о своем будущем.

О СПОРТЕ

Виктория Азаренко продолжает творить сенсации на US Open. В полуфинале она обыграла 8-ю ракетку мира Серену Уильямс. Важный момент: в последний раз в финале турнира Большого шлема белоруска играла 7 лет назад — как раз на US Open, и тогда она уступила Серене.

творить сенсации на US Open. В полуфинале она обыграла 8-ю ракетку мира Серену Уильямс. Важный момент: в последний раз в финале турнира Большого шлема белоруска играла 7 лет назад — как раз на US Open, и тогда она уступила Серене. Тем временем к нам вернулся чемпионат Беларуси по футболу. Программу 23-го тура открыл матч в столице, в котором «Минск» без проблем обыграл «Городею» .

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Все новости пятницы, 11 сентября





Кстати, в лесах пошли грибы! Смотрите , какой боровик нашла пятилетняя девочка около Ивья — чистый и не червивый. Синоптики обещают на выходные теплую погоду без дождей. Ну, а мы желаем вам хорошего настроения и запаса бодрости на грядущую неделю. Берегите себя!

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