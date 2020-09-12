Минск отмечает День города субботниками, но без массовых гуляний

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Минск отмечает свое 953-летие без праздничных гуляний , при этом в первой половине дня в субботу 12 сентября во всех районах столицы проходят субботники, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Участвуют в них представители профсоюзов,общественных объединений и молодежных организаций, районные власти, сотрудники образовательных и детских учреждений, трудовые коллективы.

Трудовой десант приведет в порядок городские территории, высадит деревья и кустарники. "Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице", сказали в мэрии.

Так, в парке Тиволи во Фрунзенском районе будут чистить тротуары и дорожки, подстригут деревья и кусты. На аллее по улице Неманская покрасят скамейки. В сквере Тучинский очистят территорию вокруг пруда и покрасят стены, на склоне у Ледового дворца спорта Минской области высадят цветы в виде государственного флага. Кроме того, будет организована уборка территории экотропы возле храма святителя Николая Японского. В Центральном районе приведут в порядок территорию и объекты мемориального комплекса "Масюковщина".

Аналогичные работы пройдут в первой половине дня во всех районах города.

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