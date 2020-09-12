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Минск отмечает День города субботниками, но без массовых гуляний

12.09.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Минск отмечает свое 953-летие без праздничных гуляний, при этом в первой половине дня в субботу 12 сентября во всех районах столицы проходят субботники,  об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Участвуют в них представители профсоюзов,общественных объединений и молодежных организаций, районные власти, сотрудники образовательных и детских учреждений, трудовые коллективы. 

Трудовой десант приведет в порядок городские территории, высадит деревья и кустарники. "Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице", сказали в мэрии.

Так, в парке Тиволи во Фрунзенском районе будут чистить тротуары и дорожки, подстригут деревья и кусты. На аллее по улице Неманская покрасят скамейки. В сквере Тучинский очистят территорию вокруг пруда и покрасят стены, на склоне у Ледового дворца спорта Минской области высадят цветы в виде государственного флага. Кроме того, будет организована уборка территории экотропы возле храма святителя Николая Японского. В Центральном районе приведут в порядок территорию и объекты мемориального комплекса "Масюковщина".

Аналогичные работы пройдут в первой половине дня во всех районах города.

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Теги: Минск
 
 
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Основная причина отмены традиционных массовых гуляний под открытым небом ― эпидситуация, в том числе, из-за коронавируса.
 
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