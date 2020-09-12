|
Минск отмечает День города субботниками, но без массовых гуляний
12.09.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Минск отмечает свое 953-летие
© Sputnik / Виктор Толочко
Участвуют в них представители профсоюзов,общественных объединений и молодежных организаций, районные власти, сотрудники образовательных и детских учреждений, трудовые коллективы.
Трудовой десант приведет в порядок городские территории, высадит деревья и кустарники. "Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице", сказали в мэрии.
Так, в парке Тиволи во Фрунзенском районе будут чистить тротуары и дорожки, подстригут деревья и кусты. На аллее по улице Неманская покрасят скамейки. В сквере Тучинский очистят территорию вокруг пруда и покрасят стены, на склоне у Ледового дворца спорта Минской области высадят цветы в виде государственного флага. Кроме того, будет организована уборка территории экотропы возле храма святителя Николая Японского. В Центральном районе приведут в порядок территорию и объекты мемориального комплекса "Масюковщина".
Аналогичные работы пройдут в первой половине дня во всех районах города.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная причина отмены традиционных массовых гуляний под открытым небом ― эпидситуация, в том числе, из-за коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)