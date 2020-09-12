День города, субботники, митинги в поддержку безопасности и спокойствия и другие события 12 сентября. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Минск 12 сентября отмечает День города. По решению новых городских властей в этом году обойдется без гуляний. Официальная причина — эпидситуация. Зато всех зовут на субботники . Перед их началом Мингорисполком обещает митинги в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице. Многие жители, впрочем, решили привести в порядок дворы по собственной инициативе. Чем еще сегодня будет жить страна — расскажем в нашем онлайне.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY