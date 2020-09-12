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День города, субботники, митинги в поддержку безопасности и спокойствия и другие события 12 сентября. Онлайн

12.09.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск 12 сентября отмечает День города. По решению новых городских властей в этом году обойдется без гуляний. Официальная причина — эпидситуация. Зато всех зовут на субботники. Перед их началом Мингорисполком обещает митинги в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице. Многие жители, впрочем, решили привести в порядок дворы по собственной инициативе. Чем еще сегодня будет жить страна — расскажем в нашем онлайне.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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