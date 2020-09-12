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День города, субботники, митинги в поддержку безопасности и спокойствия и другие события 12 сентября. Онлайн
12.09.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск 12 сентября отмечает День города. По решению новых городских властей в этом году обойдется без гуляний. Официальная причина — эпидситуация. Зато всех
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День города, субботники, митинги в поддержку безопасности и спокойствия и другие события 12 сентября. Онлайн
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