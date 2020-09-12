Троих жителей Логойска будут судить за участие в массовой акции: основанием стал сюжет «Евроньюс»

Источник материала: Tut.by

Предположительно троих жителей Логойска собираются привлечь к ответственности за участие в акции протеста в Минске в прошлое воскресенье, причем основанием стал сюжет телеканала «Евроньюс». По информации собеседников TUT.BY, двое из них уже находятся под стражей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Жительницу Логойска Оксану Боровскую собираются привлечь к ответственности по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в массовой акции в Минске 6 сентября. Причем основанием стал сюжет телеканала «Евроньюс», где она дает короткое интервью. Девушка говорит, что сотрудники правоохранительных органов начали проявлять к ней интерес, когда она начала проявлять активную гражданскую позицию, и еще 20 августа в первый раз привезли в местный РОВД на беседу. А на следующий день она вновь была доставлена в милицию.

— Пришли ко мне домой без повестки, когда там была только несовершеннолетняя дочка, которая очень испугалась и сказала им, что мама на работе. Приехали на работу люди в штатском, сказали, что если я не пойду, применят физическую силу. Якобы снова на беседу. В РОВД держали почти пять часов: говорили, как плохо поддерживать захватчиков власти, потом участковый инспектор допрашивал меня по поводу надписи в адрес ОМОН, потом допрашивали о деятельности в соцсетях.

Следующая встреча с сотрудниками милиции ждала Оксану 9 сентября, когда ее вызвали по поводу конфликта с ее бывшим начальником — директором местного Дома творчества. Девушка говорит, что само здание Дома творчества, где занимаются дети, находится в аварийном состоянии: по ее словам, там проваливается крыша, гнилая стена, старые окна еще советских времен.

— Я на это указала, начала фотографировать. Он заявил потом, что я нарушала дисциплину, угрожала его жизни фразой «берегите свое здоровье». Я считаю, что это был спровоцированный конфликт, — говорит Оксана Боровская.

Об этом инциденте с ней беседовали 10 минут, а затем около пяти часов вновь держали в РОВД, не объясняя причин и не отвечая на вопросы. В пятницу, 11 сентября, она должна была вновь прийти по повестке по поводу конфликта, однако оказалось, что ей вменяется в вину еще и участие в массовой акции в Минске 6 сентября.

Адвокат девушки Андрей Титов рассказал, что им с его подзащитной продемонстрировали сюжет, который и стал основанием для административного процесса, а сами материалы были получены местными милиционерами из столицы.

— Оксане выдали повестку, как я понял, еще позавчера, где она вызывалась на беседу по поводу заявления гражданина. Оказалось, что это не беседа, а административное дело по административной статье 17.1 — мелкое хулиганство. Якобы на последнем месте работы, в Доме творчества, она устроила какой-то скандал, мешала людям работать, нарушала общественный порядок. Параллельно с этим ее осведомили, что в отношении нее есть дело по части 1 статьи 23.34. Сказали, что материалы поступили из Минска по поводу видеозаписи, снятой 6 сентября на проспекте Независимости, где она есть на видео. Нам даже видео это продемонстрировали — отрывок буквально две секунды.

По словам адвоката, суд над его подзащитной состоится в ближайшее время, а оба дела, предположительно, будут рассматриваться одновременно.

Оксану Боровскую не стали заключать под стражу, а вот Виталию Тихановичу повезло меньше: он был задержан в пятницу, 11 сентября, около полудня. Как рассказала его адвокат Светлана Коннова, он находится в ИВС Логойского РОВД, на него составлен протокол об административном правонарушении, со слов самого мужчины, на основе того самого видео телеканала «Евроньюс».

— Вообще, ему вменяют административную статью 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое было в Минске 6 сентября. Он сам сказал, что основанием, видимо, является сюжет «Евроньюс»: он давал интервью, его показывали по телевизору. Но сами сотрудники пока об этом не говорили, так что это только предположение, — говорит адвокат.

По словам Конновой, суд состоится не раньше понедельника, так что даже при условии, что в части наказания он ограничится штрафом, Виталий проведет под стражей как минимум все выходные.

Оксана Боровская утверждает, что помимо Виталия Тихановича в ИВС находится еще один житель Логойска — Руслан Дроздович. Девушка говорит, что он не давал интервью корреспондентам «Евроньюс», но также появлялся в кадре сюжета новостного телеканала. По ее словам, информацию о том, что мужчина находится под стражей, ей подтвердили сотрудники Логойского РОВД. С близкими Руслана Дроздовича или его представителями TUT.BY пока связаться не удалось.