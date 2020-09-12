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МВД: 11 сентября на акциях задержали 32 человека

12.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 сентября силовики задержали 32 человека в ходе общественно-политических массовых мероприятий. 18 из них оставлены в местах временного содержания до суда, сообщает пресс-служба МВД.

В пятницу МВД насчитало 13 протестных акций в трех регионах страны. Общая их численность «не превысила 450 человек». А вот в акциях в «поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны. В них приняло участие около 800 человек».

Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек, говорится в сообщении.

МВД в очередной раз призвало граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. В противном случае участникам грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.

 
 
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В пятницу МВД насчитало 13 протестных акций в трех регионах страны. Общая их численность «не превысила 450 человек».
 
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