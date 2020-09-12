ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне высказались об объединении России и Беларуси

12.09.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. По данным очередного опроса ВЦИОМ,  43% россиян полагают, что Союзное государство Беларуси и России не должно привести к объединению стран в одну, по их мнению достаточно поддерживать добрососедские отношения между государствами. 

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Сочи

Оцередное исследования ВЦИОМ проводилось в августе 2020 году среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, респонденты отвечали на вопрос "Каким вы сами хотели бы видеть российско-белорусское Союзное государство".

В итоге были получены следующие результаты: 22% (почти четверть респондентов) высказались за углубление интеграции и объединение двух стран на равноправной основе, 43% россиян объединения в одну страну не хотят, и 17% поддержали идею вхождения Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Также по данным исследования, 57% опрошенных граждан РФ знают о создании Союзного государства, 16% из них хорошо информированы о нем.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным опроса ВЦИОМ, 43% российских граждан не хотят объединения в одно государство, 22% высказались о равноправном союзе двух стран.
 
Новости дня
Новости общества
 
Троих жителей Логойска будут судить за участие в массовой акции: основанием стал сюжет «Евроньюс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика