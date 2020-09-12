Россияне высказались об объединении России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. По данным очередного опроса ВЦИОМ, 43% россиян полагают, что Союзное государство Беларуси и России не должно привести к объединению стран в одну, по их мнению достаточно поддерживать добрососедские отношения между государствами.

Оцередное исследования ВЦИОМ проводилось в августе 2020 году среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, респонденты отвечали на вопрос "Каким вы сами хотели бы видеть российско-белорусское Союзное государство".

В итоге были получены следующие результаты: 22% (почти четверть респондентов) высказались за углубление интеграции и объединение двух стран на равноправной основе, 43% россиян объединения в одну страну не хотят, и 17% поддержали идею вхождения Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Также по данным исследования, 57% опрошенных граждан РФ знают о создании Союзного государства, 16% из них хорошо информированы о нем.