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Сморгонского наблюдателя, который отсидел семь суток во время выборов, после апелляции оправдали

12.09.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сморгонского активиста Александра Поплавского, который отсидел семь суток ареста за хулиганство, полностью оправдали. Мужчина планирует требовать компенсацию, сообщает «Рэгіянальная газэта».


Фото: smorgon.by

10 сентября в суде Сморгонского районе рассматривали апелляцию активиста Александра Поплавского. Мужчина был не согласен со своим административным арестом. Он отсидел 7 суток за мелкое хулиганство.

Дело было так: 5 августа на избирательном участке № 16 Сморгони мужчина хотел сфотографировать результаты досрочного голосования за тот день. Во время фотографирования у него случился конфликт с председателем комиссии Еленой Отцецкой, которая написала на него заявление в милицию. Якобы молодой человек мешал работе избирательной комиссии.

7 августа Александра Поплавского осудили за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП. Судья Людмила Петрова дала ему 7 суток ареста. Активист с таким решением не согласился и обжаловал его в Гродненском областном суде, который постановил отменить решение Сморгонского районного суда и дело направить на новое рассмотрение уже другому судье — Дмитрию Домараду. По ходатайству Александра Поплавского судебное заседание проходило на белорусском языке. Оно продолжалось около 6 часов.

В итоге судья пришел к выводу, что дело в действиях активиста нет состава административного нарушения. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

— Канешне, я задаволены зыходам суда. А за сем сутак, якія я мусіў адсядзець, буду патрабаваць кампенсацыю, — рассказал Александр после суда.

 
 
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