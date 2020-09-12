«Спорим, никто не будет читать про широкоушек?» Навестили в пуще зверюшек, которых ловят и складывают в мешочки

Источник материала: Tut.by

Их называют широкоушкой европейской. По паспорту — Barbastella barbastellus. Днем они прячутся в пещерах, забираются в щели под бетонными мостами и укрываются под корой деревьев. Они не любят публичности, избегают чужого внимания, охотятся под покровом ночи. О них не публикуют сторис в бьюти-блогах, не пишут в политических телеграм-каналах, не рассказывают по телевизору в спортивных панорамах и прогнозах погоды. Можете сами проверить — ничего. Тишина. Будто нет их вовсе. Что это? Тайный сговор? Межвидовая информационная война? Совпадение? Не думаю. Мышефобы и нам пытались закрыть рот. «Спорим, никто не будет читать про ваших широкоушек?» — говорили они. Ведь летучая мышь — это не милый суслик, не няшный барсук. Это даже не мышь. Их обзывают мерзкими, противными, гадкими. Но, как говаривал Бэтмен, «дело не в том, кем ты являешься, а в том, что ты делаешь». Вот вы знаете, что европейские широкоушки делают в пуще вечером пятницы? Нет? Тогда читайте.

Ночью в пуще страшно одному. Особенно с непривычки. Чувствуешь себя, как улитка на теле кита из детской книжки: «Мир так велик, а я так мала». Вокруг все черное, большое, необъятное. На спутниковой гугл-карте все выглядит куда компактнее. Кажется, переплюнуть можно. А на деле едешь 40 минут по узким асфальтированным дорожкам, а лес все не кончается.



Широкоушка европейская

С нами в машине едет орнитолог Антон. Он фанат птиц и пущи. Для Антона в пуще нет ничего круче реликтового леса. Так и говорит, да. Мы ему: «А как же толстые блины со шкварочками? А зубры? А волки? А самогоночка? А музей этнографии?» А он: «Нет, деревья круче!» Говорит, подойдешь к старому дубу, а под голым стволом куча коры толщиной с руку — сползла от старости, — и понимаешь, как нам всем повезло. Это же крупнейший остаток первобытного леса! Столько веков минуло, столько поколений сменилось, а его не вырубили, сохранили. Это в пуще главное, уверен Антон. За этим и приезжают сюда туристы со всего мира. А не на Деда Мороза посмотреть да медведей в вольерах апельсинами покормить.

По пуще мы едем медленно. Во-первых, так круче. Во-вторых, темно. В-третьих, олени.

— Смотри, какой рогаль, — показывает Антон на красавца, который ускакал в чащу.





У оленей сейчас период гона. Именно этому они до ноября посвящают все свои пятницы и не пятницы. За оленем фары выхватывают из темноты вальдшнепа. Антон узнает его сразу. Маленькая меланхоличная птичка сидит, скучает у обочины. Вечер пятницы у вальдшнепа не такой насыщенный, как у оленя: он просто сидит и смотрит на нашу машину.

По дороге замечаем зайца, олениху, еще одного вальдшнепа и ближе к ночи приезжаем в деревню Жарковщина в Гродненской области. Оттуда еще минут 20 едем по лесным дорожкам к озеру Песец. Паркуемся возле беседки на берегу. Впереди поперек дороги растянуты тонкие паутинные сети, которыми белорусские биологи отлавливают летучих мышей.

«Мышь небольшая, относится к типу шепчущих»

У дороги нас встречает менеджер проекта Ирина Кашпей. Она ведет нас к сеткам и вводит в курс дела.

— Это все в рамках природоохранного проекта, который реализует «Ахова птушак Бацькаўшчыны» совместно с Нацпарком при поддержке Франкфуртского зоологического общества. У нас есть программа по редким видам. Сейчас мы занимаемся летучими мышами. Наш полевой лагерь направлен на поиск и мечение широкоушки европейской. Это вид с очень высоким европейским и мировым природоохранным статусом. По Красной книге, среди всех летучих мышей, которых можно найти в Беларуси, этот вид наиболее угрожаемый и наиболее редкий. Пуща для них является одним из наиболее подходящих мест обитания, поэтому мы стараемся ежегодно проводить здесь исследования, находить их, помечать, чтобы понимать их экологию, какие места они предпочитают для жизни, — рассказала Ирина.





Ловушки установили возле озера не случайно. Дело в том, что летучие мыши во время охоты залетают на водоемы попить воды на лету. А пространства между деревьев идеально подходит для быстрых перемещений. Когда зверек попадает в сеть, его снимают и укладывают в специальный мешочек.

Пока Ирина нам все это объясняла, начался дождь. В такую погоду даже широкоушки не летают. К счастью, до нашего приезда в сети уже попало 10 представителей этого вида.



Ирина Кашпей

Вместе с Ириной возвращаемся в беседку. Под крышей висят те самые мешочки со зверьками, на столе инструменты и приборы раскладывает младший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НАН Беларуси Александра Ларченко.

— Широкоушка — единственный представитель своего рода в Беларуси, — погружает в контекст Александра, — Она уникальна по своему внешнему виду. У нее очень характерные, сросшиеся на лбу, уши. Мышь небольшая, относится к типу «шепчущих». Это значит, что охотится она в густой листве, а не на открытых пространствах и ее из-за этого очень тяжело идентифицировать по ультразвуку. Если рыжую вечерницу хорошо слышно в детектор — устройство, которое считывает ультразвуковые частоты, — то широкоушку очень тяжело так найти. Поэтому нужно обязательно ловить.





В сезон самка-широкоушка рожает одного детеныша. В редких случаях — два. Из-за такой низкой репродуктивной способности популяция увеличивается медленно.

Осень для летучих мышей — это период оплодотворения и накопления жировых запасов перед зимовкой.

— Осенью проходят массовые спаривания. Зимуют самки уже осемененные, но не оплодотворенные. Весной происходит процесс оплодотворения, а летом рождаются детеныши. Самки образуют материнские колонии. В это время можно обнаружить очень крупные скопления летучих мышей, — делится подробностями личной жизни своих подопечных Александра.





В общем, осенним вечером пятницы широкоушки, которые облетели наши сети, либо охотились, ибо спаривались. А вот для зимовок рукокрылые выбирают темные сырые места. Там они впадают в анабиоз.

— В одном из фортов Брестской крепости есть заказник «Барбастелла», где наблюдается массовая зимовка широкоушки. Мы предполагаем, что там зимуют широкоушки из Беловежской Пущи и, возможно, из соседних стран, — рассказывает Александра.

Самцы широкоушек предпочитают жить отдельно от «жены и детей». В редких случаях «альфачи» селятся в одном месте небольшими группами. А вот самки летом создают материнские колонии — так проще заботиться о потомстве. По словам Александры, в материнских колониях «мамы» по очереди летают на охоту. Пока одни добывают еду, другие заботятся о детенышах.





«Мертвые деревья не менее важные, чем живые»

За разговорами о повадках широкоушки Александра развязывает первый мешочек, достает летучую мышь, определяет вид, пол, возраст, измеряет длину предплечья, взвешивает и берет пробу ДНК. На обследование и документирование десяти летучих мышей у нас уходит полтора часа. Четырем особям Александра с Ириной приклеили на спину радиопередатчики. Они будут несколько дней передавать сигнал, а затем отпадут, не нанося зверькам никакого вреда.

— При помощи радиопередатчиков мы можем определить, в каких деревьях широкоушки предпочитают устраивать свои жилища. В последующем эти места можно будет передать под охрану, — объясняет Ирина.





Искать места обитания широкоушек с радиопередатчиком специалисты будут днем, когда зверьки мирно спят в своих колониях. Результаты работы пойдут на пользу не только широкоушкам, но и Беловежской Пуще:

— В прошлом году мы проводили исследование и выяснили, что широкоушка предпочитает жить под отставшей корой мертвых деревьев. Есть мнение, что мертвые деревья — ненужные деревья. От них стараются избавляться, а мы своим исследованием можем подтвердить, что мертвые деревья не менее важные, чем живые, потому что там находят свои убежища летучие мыши и очень многие виды насекомых, не говоря уже о всевозможных грибах и других организмах. Все вместе они создают то биоразнообразие, за которое так ценится Беловежская Пуща.



