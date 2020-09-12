Глава Белорусской православной церкви заявил, что потребности в автокефалии нет

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин считает, что потребности в создании в стране автокефальной церкви, отдельной от Московского патриархата, не существует, эта тема навязывается светскими людьми, преследующими собственные цели. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью телеканалу RT .



Фото: patriarchia.ru

«Эта тема навязывается нам извне, внутри нет такой потребности», — сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, комментируя идею о предоставлении Белорусской православной церкви автокефалии. В середине августа Александр Лукашенко заявил, что «программа белорусской оппозиции предусматривает создание автокефальной православной церкви». Координационный совет оппозиции открестился от программы.

Глава БПЦ напомнил, что во время Великой Отечественной войны провозглашения автокефалии от духовенства в Беларуси требовали нацистские оккупационные власти и белорусские коллаборационисты, а после войны в эмиграции попытки создать автокефальную церковь предпринимали священнослужители, сотрудничавшие с нацистскими оккупантами. В последние два года вопрос о предоставлении автокефалии стал причиной церковного спора в Украине.

— Сейчас вспоминается об этом, но больше вспоминается людьми светскими, которые посредством этого тоже хотят, видимо, продвинуть вперед какие-то свои идеи, пожелания. Но в этом нет сейчас абсолютно никакой необходимости, — сказал глава БПЦ. — Надо сейчас хранить бдительность и избегать всяких поползновений, чтобы эта тема [об автокефалии] поднималась в том или ином формате.

Митрополит также считает, что церковь и духовенство должны занимать нейтральную позицию в отношении политики и способствовать примирению.

— Думается, что позиция церкви должна быть нейтральной, церковь должна быть местом встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов, — сказал митрополит Вениамин.

По его словам, позиция церкви должна, с одной стороны, быть «нейтральной и служащей примирению сторон», с другой стороны, заключаться в том, чтобы «ненавязчиво, некатегорично, но с любовью, заботой возвещать слово Божье, говорить, где правда и ложь, где грех, где добродетель и как постараться в этой ситуации с помощью добродетели найти возврат к прошлой спокойной, мирной Беларуси».

— Политика — это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, многое здесь сокрыто, непонятно. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием? — сказал митрополит.

Прежний глава БПЦ митрополит Павел обратился к властям с призывом остановить насилие, сопровождавшее столкновения между протестующими и правоохранительными органами в первые дни акций. 25 августа в Москве Священный синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Павла об освобождении от должности экзарха всея Беларуси. 25 августа Синод РПЦ назначил на этот пост епископа Вениамина. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 6 сентября на литургии в храме Христа Спасителя возвел епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского.