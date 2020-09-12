Гуляний нет, есть субботник: как белорусы отмечали день рождения Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. В день рождения Минска вариантов для досуга у минчан было меньше, чем в прошлые годы. Из-за пандемии власти отменили все массовые мероприятия. Зато белорусы дружно вышли на субботники – навели порядок во дворах и парках, а затем отправились на сельскохозяйственные ярмарки.

Корреспонденты Sputnik посмотрели, как жители Минска проводят День города.

На ярмарку – с детьми и собаками

Суббота 12 сентября стала первым днем работы ярмарок, их организовали в каждом районе города. И поход на ярмарку для горожан оказался некой альтернативой запрещенных праздничных мероприятий. Белорусы пришли за покупками целыми семьями: с маленьким детьми в колясках и даже с домашними питомцами.

Некоторые минчане не ограничились продуктовыми авоськами и захватили с собой на рынок спортивные сумки и тележки. А рядом с торговыми рядами с самого утра дежурили таксисты – ждали, когда белорусы с неподъемными сумками обратятся к шоферам подбросить до дома.

"Сало свежее, всего три недели", – нахваливает свой товар фермер из Клецка, демонстрируя в руках огромный кусок.

"Ажиотажа покупателей из-за отмены праздничных гуляний мы сегодня не заметили", – отмечает Тамара из города Кобрин Брестской области, которая привезла в Минск на продажу овощи и фрукты.

© Sputnik Минчане на ярмарке

"Мы каждый год сюда приезжаем, нас тут все знают, что наши продукты без нитратов", – добавляет она.

Купить свежих овощей и фруктов, а также приобрести фермерское мясо жители Минска смогут вплоть до 1 ноября. Ярмарки будут работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00.

Помимо закупок овощей и фруктов, еще один формат досуга – трудовой – предложили сами власти. Вместо праздничных гуляний они предложили для всех желающих в первой половине дня поучаствовать в субботниках. Основным активом подобных мероприятий стали члены профсоюзов, общественных объединений и молодежных организаций.

Перед началом субботников Мингорисполком анонсировал митинги в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице.

© Sputnik На субботнике в Минске

Митингов (по крайней мере, в первой половине дня) корреспонденты Sputnik не увидели, только приветственные слова военных перед запуском трудового десанта в парках и на мемориалах.

Добровольцы трудились бодро и результативно. Так, в парке Тивали молодые люди занимались благоустройством территории – спиливали засохшие ветки деревьев, убирали булыжники и камни с газона, косили траву и посыпали песком дорожки.

А на Воинском кладбище на улице Козлова студенты после возложения цветов к братской могиле занимались наведением порядка среди монументов.

Надо отдать должное смотрителям мемориала – территория поддерживается в отличном состоянии. Однако многие ограды со временем поржавели и нуждаются в покраске, а наступившая осень быстро засыпает листвой проходы между надгробиями.

После полутора часов работы мемориал приобрел куда более ухоженный вид. Представители Белорусского союза молодежи отмыли дорожки, собрали палую листву и подкрасили, где необходимо, металлические ограды.

"Это не последний раз, когда мы сюда приходим, у нас будет еще несколько субботников. Сейчас мы поработали лишь на одной части кладбища, но мы тщательно следим за остальными могилами – и военных, и гражданских. Я смотрю на это, как на долг памяти нашим прабабушкам и прадедушкам", – говорит один из студентов.

Еще одно важное событие – большой праздник для православной общины, совпавший с Днем города, прошел у храма Александра Невского. С утра здесь состоялись принесение иконы Матроны Московской и божественная литургия, совершаемая новым главой Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

© Sputnik После службы в храме Александра Невского

Торжественное богослужение не отличалось помпезностью или особым убранством, разве что народу пришло чуть больше, чем обычно. Но литургия запомнилась другим – пастырским словам Вениамина о покровителе храма и удивительной теплотой на лицах прихожан, которые пришли на службу целыми семьями.

После завершения литургии многие из них приобщившись к пище духовной, вернулись к делам мирским и отправились в близлежащие парки. Все-таки, несмотря на запрет массовых гуляний, небольшой променад по аллеям горожанам никто не запрещал, тем более благоустройством там сегодня занимались сами минчане.

Традиционно День города проходит в Минске во вторые выходные сентября. В этом году белорусской столице исполнилось 953 года. Первое летописное упоминание о Минске содержится в "Повести временных лет" и относится к битве на Немиге в 1067 году, когда сыновья Ярослава Мудрого явились под стены Менеска, принадлежавшего тогда полоцкому князю Всеславу Брячиславичу. Вече отказалось сдать город, однако братья Ярославичи захватили его, разбив подошедшие на помощь отряды Всеслава.