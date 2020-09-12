ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Преподавателю, который вышел на одиночный пикет в Гомеле, дали трое суток ареста

12.09.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гомельского преподавателя информатики Вадима Бельского, который в пятницу вышел на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, осудили и дали трое суток ареста.


Напомним, кандидат экономических наук Вадим Бельский утром 11 сентября вышел к главному корпусу Гомельского государственного технического университета имени Сухого. В руках мужчина держал плакат в поддержку Корзуна.

— Я представил, что должен чувствовать человек на глубине в одиночестве. С ним в тот момент была только вера в светлое будущее. И я решил, что я обязательно должен выйти и заявить, что он не один. Что есть люди, которые его поддерживают. И что когда в наши сердца стучится отчаяние, все эти люди должны понимать, что не одиноки. Что нас миллионы. Что один за всех и все за одного, — прокомментировал свое решение преподаватель.

Вскоре его задержали.

Суд приговорил Бельского к трем суткам административного ареста.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподавателя информатики Вадима Бельского, который в пятницу вышел на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, осудили и дали трое суток...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гуляний нет, есть субботник: как белорусы отмечали день рождения Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика