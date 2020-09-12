Преподавателю, который вышел на одиночный пикет в Гомеле, дали трое суток ареста

Источник материала: Tut.by

Гомельского преподавателя информатики Вадима Бельского, который в пятницу вышел на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, осудили и дали трое суток ареста.





Напомним, кандидат экономических наук Вадим Бельский утром 11 сентября вышел к главному корпусу Гомельского государственного технического университета имени Сухого. В руках мужчина держал плакат в поддержку Корзуна.

— Я представил, что должен чувствовать человек на глубине в одиночестве. С ним в тот момент была только вера в светлое будущее. И я решил, что я обязательно должен выйти и заявить, что он не один. Что есть люди, которые его поддерживают. И что когда в наши сердца стучится отчаяние, все эти люди должны понимать, что не одиноки. Что нас миллионы. Что один за всех и все за одного, — прокомментировал свое решение преподаватель.

Вскоре его задержали.

Суд приговорил Бельского к трем суткам административного ареста.