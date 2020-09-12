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Преподавателю, который вышел на одиночный пикет в Гомеле, дали трое суток ареста
12.09.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельского преподавателя информатики Вадима Бельского, который в пятницу вышел на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, осудили и дали трое суток ареста.
Напомним, кандидат экономических наук Вадим Бельский утром 11 сентября вышел к главному корпусу Гомельского государственного технического университета имени Сухого. В руках мужчина держал плакат в поддержку Корзуна.
— Я представил, что должен чувствовать человек на глубине в одиночестве. С ним в тот момент была только вера в светлое будущее. И я решил, что я обязательно должен выйти и заявить, что он не один. Что есть люди, которые его поддерживают. И что когда в наши сердца стучится отчаяние, все эти люди должны понимать, что не одиноки. Что нас миллионы. Что один за всех и все за одного, — прокомментировал свое решение преподаватель.
Вскоре его задержали.
Суд приговорил Бельского к трем суткам административного ареста.
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Преподавателя информатики Вадима Бельского, который в пятницу вышел на одиночный пикет в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, осудили и дали трое суток...
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