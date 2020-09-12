Около 2000 выпускников и преподавателей МГЛУ поддержали студентов и осудили насилие

Источник материала: Tut.by

140 преподавателей Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) поддержали видеообращение, записанное в ответ на жесткие задержания студентов, в котором они осуждают бесчеловечные действия правоохранительных органов и выражают поддержку своим студентам.

Наряду с этим открытое письмо ректору МГЛУ Наталье Барановой о событиях 1 и 2 сентября, запущенное выпускниками иняза, собрало более 2500 подписей. Среди подписавшихся 1900 выпускников — экономист Ярослав Романчук и музыкант Владимир Карякин.

«Фото и видео задержаний шокировали нас. Выпускники разных лет и факультетов, живущие в разных странах, стали связываться друг с другом, со студентами, спрашивать, что можно сделать, как помочь, чем поддержать. (…) Выражая протест против попрания гражданских прав и Конституции, студенты действовали согласно уставу МГЛУ, и обязанностью вуза является поддержать их и обеспечить их безопасность», — считают авторы письма.

1 и 2 сентября во время мирных акций протеста несколько студентов были задержаны на крыльце университета. 4 сентября группа силовиков, ворвавшись в здание университета и применив силу, задержал а ещё пятерых после того, как студенты вышли спеть песню французских повстанцев из мюзикла «Отверженные» Do You Hear the People Sing?"