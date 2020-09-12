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Около 2000 выпускников и преподавателей МГЛУ поддержали студентов и осудили насилие
12.09.2020 20:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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«Фото и видео задержаний шокировали нас. Выпускники разных лет и факультетов, живущие в разных странах, стали связываться друг с другом, со студентами, спрашивать, что можно сделать, как помочь, чем поддержать. (…) Выражая протест против попрания гражданских прав и Конституции, студенты действовали согласно уставу МГЛУ, и обязанностью вуза является поддержать их и обеспечить их безопасность», — считают авторы письма.
1 и 2 сентября во время мирных
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Выражая протест против попрания гражданских прав и Конституции, студенты действовали согласно уставу МГЛУ, и обязанностью вуза является поддержать их и...
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