Три миллиона от губернатора, российские звезды и security вместо ОМОНа. Как Гомель праздновал 878-летие

Источник материала: Tut.by

12 сентября Гомель отпраздновал День города. В отличие от столицы , гомельчане гулянья из-за эпидситуации отменять не стали. Город нарядили в цветы и флаги, милиционеров переодели в гражданку и пригласили российских звезд. О том, как Гомель отметил свое 878-летие, читайте в нашем репортаже.





Открылся праздник в 12.00 на набережной. На площадке недалеко от композиции «Маяк» установили сцену, но прежде чем к ней попасть, необходимо было минуть кордон из ограждений. Содержимое сумок гостей праздника проверяли сотрудники ОМОНа, но выглядели они в этот раз непривычно: вместо черных одежд и балаклав на них были синие жилеты с надписью security, т.е. «безопасность». Рядом стояли и улыбались их руководители в штатском.





Незадолго до официального открытия праздника на смотровой башне прямо на глазах у собравшихся кто-то вывесил бело-красно-белый флаг. Некоторые в толпе даже решили поаплодировать. Но через несколько минут флаг исчез.









На сцену поднялся губернатор Геннадий Соловей, он поздравил горожан с праздником и рассказал о достижениях последнего времени.

— За последние три года в Гомеле открылись три детских садика, бассейн, многофункциональный спорткомплекс, лыжероллерная трасса, крытый футбольный манеж, поликлиника с центром коллективного пользования, школа. Это все делаете вы: своим талантом, своими руками, — поблагодарил гомельчан Геннадий Соловей, а затем подарил городу-имениннику сертификаты на общую сумму 3 миллиона рублей. По миллиону — на строительство спортивных и игровых площадок в каждом районе, на реконструкцию приемного отделения городской клинической больницы скорой медпомощи, и на строительство такой необходимой школы в микрорайоне Хутор.





Далее на сцену приглашали руководителей лучших городских организаций и предприятий — их названия занесут на городскую Доску почета. Так, например, лучшим районом признан Новобелицкий, лучшими предприятиями — «Милкавита», «Гомельский ДСК», автопарк № 6, КЖРЭУП «Железнодорожное», Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест, частная компания «Широких» и предприятие Гомельоблтеплосеть.









После официоза начался торжественный концерт. Перед гостями праздника пели и танцевали гомельские артисты, а вдоль набережной разместились экспозиции городов Детства, Молодежи, Семьи и Мудрости.

Первыми их продемонстрировали представителям местных властей. Как только делегация оказывалась у очередной зоны — ее участники оживали: кто-то подбрасывал в небо мячи, кто-то без устали поднимал гири, кто-то принимался играть на волынке. Как только люди в галстуках проходили, города выдыхали.





















На городских улицах и проспектах тоже праздник. Так, на площади Ленина развернулась выставка-ярмарка «Молодежь в профессии». А в сквере Громыко вырос Город Мастеров. Здесь же собрал своих фанатов и ставший уже традиционным Фестиваль винограда. На площадке у медуниверситета турнир по дрифт-трайкингу, а еще тут выбирали самого сильного гомельчанина.





У Ледового дворца — праздник живота. Здесь развернулся гастрономический фестиваль «Мясомолфест», который организовали предприятия мясо-молочной отрасли.





Кстати, на праздник можно было приходить и без денег. Но чтобы не остаться голодным, необходимо было заработать специальную фестивальную валюту — фесткоины. Получить их можно было в специальных конкурсах «Сосисочные бои», «Сырные силачи», «Воздушный Cremolle».

























Кроме этого, гомельчане могли поучаствовать в кулинарных мастер-классах, сыграть в молочный боулинг или в шашки из сгущенки.

А через дорогу расположился зоопарк из кур-несушек, кроликов, овец и полуторатонных племенных быков.

















Вечером на этой же площадке для гомельчан выступали российские группы «Отпетые мошенники», «Тату».









А в 22.00 отгремел праздничный фейерверк во всех районах города.











