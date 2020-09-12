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В Минске задерживают участниц «Женского марша»
13.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске прошел «Женский марш». Он начался на Площади Свободы в 15:00 12 сентября. Не обошлось без жестких задержаний.
Сюда же явились люди в защитной форме без опознавательных знаков и стали задерживать участниц акции, которые встали в сцепку.
Здесь уже заранее стояли автозаки, в которые люди в зеленом стали заталкивать женщин.
С площади Свободы демонстранты направились по проспекту Победителей в сторону Дворца спорта, расположенного близ берега реки Свислочь.
Силовики, следуя за протестующими, жестко задерживали женщин, среди которых оказалась сотрудница польского телеканала «Белсат». Она вела репортаж в прямом эфире, а также оператора, снимавшего сюжет. Журналистку зовут Екатерина Андреева,
11 сентября, как и в другие дни, в Минске прошла акция протеста, на которой, по информации ГУВД, было задержано боле 3трех десятков человек.
Фото sputnik.by
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В Минске прошел «Женский марш». Он начался на Площади Свободы в 15:00 12 сентября. Не обошлось без жестких задержаний.
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