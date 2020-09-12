В Минске задерживают участниц «Женского марша»

В Минске прошел «Женский марш». Он начался на Площади Свободы в 15:00 12 сентября. Не обошлось без жестких задержаний.

Сюда же явились люди в защитной форме без опознавательных знаков и стали задерживать участниц акции, которые встали в сцепку.

Здесь уже заранее стояли автозаки, в которые люди в зеленом стали заталкивать женщин.

С площади Свободы демонстранты направились по проспекту Победителей в сторону Дворца спорта, расположенного близ берега реки Свислочь.

Силовики, следуя за протестующими, жестко задерживали женщин, среди которых оказалась сотрудница польского телеканала «Белсат». Она вела репортаж в прямом эфире, а также оператора, снимавшего сюжет. Журналистку зовут Екатерина Андреева, сообщает «Еврорадио». Задержаны десятки человек во многих районах Минска и в другихгородах страны.

11 сентября, как и в другие дни, в Минске прошла акция протеста, на которой, по информации ГУВД, было задержано боле 3трех десятков человек.

Фото sputnik.by