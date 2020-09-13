«Такого здесь никогда не было!». Смотрите, каким классным был День города в Осмоловке без силовиков

Источник материала: Tut.by

Во дворе Осмоловки 12 сентября прошел дворовой праздник. Приурочили его к Дню города. Соседи решили ближе познакомиться, а еще договорились, что мероприятие обойдется без политики. Гости праздника говорили, что такого здесь не было даже в 2017 году, когда минчане боролись против сноса этого душевного квартала. Поговорили с теми, кто организовал праздник, обеспечил его безопасность и показываем, как круто мероприятие может пройти без силовиков.





— Давайте знакомиться и создавать дом, в котором нам приятно жить и за стенами квартиры, когда мы выходим на улицу, — представляется всем гостям местный житель Осмоловки Георгий. Над его головой — шарики, бело-красные ленточки, гирлянда.

К 18 часам сюда постепенно стекаются местные жители с детьми и домашними животными. На небольшом участке организованы несколько зон развлечений — здесь музыка, небольшой маркет с одеждой, столы с чаем, кофе и домашней едой, зоны аквагрима, детских настольных игр, причесок, кто-то принес большую палатку, где можно было полежать, появился проектор и экран, детей также развлекала аниматор. Никаких рекламных кампаний, все — силами местных жителей.













Мы поговорили с теми, кто все это бесплатно организовал. В очередной раз выяснилось, что минчане способны к самоорганизации и праздники у них получаются не хуже, чем у любого исполкома.

Осмоловчане Георгий и Алексей первыми взяли слово, но объясняют, что не организаторы — просто принесли то, что смогли, как и все остальные.

— Сегодняшний праздник — это самоорганизация. У нас нет одного инициатора, каждый делал то, что умеет, люди создают сами праздник. Например, парень пишет в чатик: «Ребята, я хочу организовать музыку, хочу спеть, я приглашу музыкантов».

Разговор перебивает местный пожилой мужчина с усами и дает оценку праздника:

— 10 с плюсом по пятибалльной системе!





Без политики, но с личной безопасностью и Колесниковой

Местный житель Дмитрий принес на праздник проектор, еще кто-то из чата — экран. Так у детей появилась вечерняя зона для просмотра мультиков.





Дмитрий говорит, что до этого он был на двором празднике на Червякова, там ему понравилось. Но в чате Осмоловки местные заранее договорились, чтобы в их День города не было политической символики, лозунгов и прочего. Знали, что многие придут с детьми, а люди не хотели бы, чтобы их первый большой праздник омрачило присутствие силовиков. Хотя бело-красно-белый торт с надписью «Жыве Беларусь», песни «Перемен» и «Тры чарапахі» тут все же были.

— Такого масштаба мероприятий здесь никогда не было! Я думаю, каждый переживает и боится, что сюда кто-то может прийти, но сколько можно уже бояться?













Тем не менее, осмоловчане подумали и о безопасности участников. Например, Александр собирался поставить камеру видеонаблюдения у себя в подъезде, но на время праздника установил ее во дворе, чтобы происходящее попадало в обзор. Также в нескольких точках дежурили местные — следили за порядком.

Наталья живет в Осмоловке 18 лет, занимается живописью. Сегодня утром она рисовала плакат с Марией Колесниковой, которая сложила руки в сердечко и поднимает их над головой. Сердечко попадает ровно в букву «О» слова Осмоловка на плакате. Плакат Наталья наклеила на стену во дворе.

— Я не порчу ничьи стены, это на бумаге. Мне не страшно, чего тут бояться? Я увидела статью, что Маша очень любит наш район. Она тут с родителями встречалась в «Гурмане» — это напротив моего дома, мы тоже там все любим завтракать. Она показывает символ — сердечко, меня это вдохновило, чтобы сделать символом и нашего района, — говорит Наталья.





Местные жители говорят, что такого мероприятий такого масштаба и с таким настроением тут не было даже в те времена, когда район стал объединяться и оживать во время борьбы за сохранение Осмоловки .

Оперные выступления, уголок для любителей чая и парикмахер





Михаил живет на улице Киселева, он оперный певец, учится в Академии музыки на последнем курсе. Он был одним из тех, кто вызвался отвечать за музыку на мероприятии, принес свою аппаратуру и обеспечил на старте праздника джаз, а также спел со своей напарницей отрывок из оперы Моцарта «Дон Жуан».

— Я связался со своими знакомыми музыкантами и предложил им поиграть у нас. Так здесь сегодня выступает Papa Bo, еще один житель Осмоловки позвал уличных музыкантов — время выступления для каждого из нас само собой определилось.

Михаил говорит, что такие мероприятия нужны людям, объединяясь в чатах, соседи могут решать в дальнейшем бытовые вопросы, например, парковки.





Рядом с музыкальным пультом распыляет лак для волос над прической Алена. Она парикмахер, говорит, что один из приятелей позвал ее на этот праздник. Ей ассистируют муж и подружка.

— ОМОН? Мы их заплетали уже несколько раз, все нормально, ребятам нравится, в принципе, через балаклаву делается все хорошо. Но если что — у нас есть плойки, мы готовы отбиваться, — шутит муж парикмахера по поводу того, что силовики приходят на дворовые праздники в других районах.

Но, отвечая на вопрос серьезно, семья говорит: опасения, конечно, есть, но настроение оптимистичное, ведь никто ничего не нарушает.





Не заканчивается очередь к столу, где две девушки разливают чаи. За эту часть мероприятия решила отвечать фотограф Александра. Как и многие активные участники праздника, она из Осмоловки — выросла тут и прожила 38 лет.

— Впервые вижу у нас такое мероприятие, а похожее было, наверное, только в детстве. Я люблю чай, разбираюсь в нем на любительском уровне. Сегодня я чувствую себя на своем месте. Что-то принесла из своих запасов, принесла бутыль с водой, термосы и посуду, что-то предоставил чайный магазин — они мои друзья и помогли нам. Остальные люди тоже сбросились, принесли термосы, посуду, сладости — в таком потоке мы все это отмечаем.

«Такие приятные лица, такие интеллигентные, никаких пьяных»





Некоторые местные пришли на вечер со своими домашними животными. Ульяна взяла с собой кошку Шулю, которая в этот вечер была тоже очень популярна. Девушка говорит, что на праздник она вернулась с женского марша, где было место в том числе и грубым задержаниям .

— Там, конечно, было совсем другое настроение. А здесь прям островок любви, — говорит девушка.





Напоследок встречаем пожилую местную жительницу Наталью, она говорит, что ей восьмой десяток, о происходящем узнала из чата Осмоловки и даже сама расклеивала объявления о празднике.

— Это такое удовольствие быть тут, все шикарно. Такие приятные лица, такие интеллигентные, никаких пьяных. Смотрите, какие у нас соседи, какой чудесный уголок у нас в городе!





По нашим примерным подсчетам, на празднике присутствовало более 200 человек. Хорошее настроение ничто не испортило. Неизвестные люди в балаклавах и силовики на мероприятие не пришли.

В 10 вечера праздник закончился, в локальном чате посыпались сообщения с благодарностью всем, кто организовал вечер в Осмоловке: «Воистину, это был самый душевный День города!».