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В Пинске задержали работника музея после экскурсии по городу

13.09.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 сентября в Пинске задержали заведующего научно-просветительским отделом музея Белорусского Полесья Валерия Кобринца, сообщает «Медиа-Полесье».


Валерий в сопровождении сотрудников милиции покинул рабочее место около 16 часов 11 сентября. По словам очевидцев, в музей пришли два сотрудника милиции. Один — в форме, другой — в гражданской одежде. Правоохранители сопровождали Валерия, когда тот выходил из музея.

Коллеги отметили, что Валерий, когда покидал здание, показал бумагу, на которой было написано «повестка». Были удивлены тем, что человека с высшим историческим образованием, который пишет научную диссертацию, вели, как преступника.

12 сентября стало известно, что Валерий задержан и находится в ИВС Пинского ГОВД. Суд назначен на понедельник.

В воскресенье, 30 августа, Валерий Кобринец провел экскурсию по центру Пинска во время своего рабочего дня. Группу людей у коллегиума окружила милиция, тем не менее мероприятие продолжилось. Экскурсия была оформлена официально, оплачена, отметили коллеги. К прогулке по городу и рассказу об историческом прошлом Пинска присоединились горожане, которые в тот день были на площади. Очевидцы сообщали, что экскурсию прослушали около сотни человек.

 
 
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Коллеги задержанного настаивают, что экскурсия была согласована.
 
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