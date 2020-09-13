Лукашенко поздравил Белорусскую пионерскую организацию с юбилеем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 30-летием Белорусскую республиканскую пионерскую организацию (БРПО), об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это праздник талантливых и целеустремленных мальчиков и девочек, которые сегодня с гордостью носят пионерский галстук", - считает глава государства.

В поздравлении отмечается, что эта дата является трогательной и для нескольких поколений взрослых, которые сохранили "самые теплые воспоминания о школьных годах".

Пионерская организация бережет и приумножает лучшие традиции детского движения, полагает президент.

"Здесь воспитываются настоящие патриоты нашей родной Беларуси, которые всегда готовы быть первыми в учебе, спорте, культуре и искусстве, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в стране созданы все условия для того, чтобы дети и молодежь могли самореализовать себя, получить качественное образование, освоить любую профессию. При этом глава государства акцентировал, что пионерия учит делать первые шаги, а успех в будущем зависит от настойчивости и трудолюбия.

"Учитесь, дружите, уважайте старших и берегите нашу прекрасную Беларусь", - пожелал президент.

Общественное объединение "Белорусская республиканская пионерская организация" была создана 13 сентября 1990 года на Х Республиканском Слете пионеров. В этот же день был принят устав, девиз и законы белорусских пионеров, поэтому днем рождения БРПО принято считать 13 сентября.

Пионерская организация действует по всей стране, в нее входят граждане Беларуси старше семи лет. В настоящее время организация насчитывает более полумиллиона человек.

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