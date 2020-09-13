МВД - про срыв масок с силовиков, число участников акций 12 сентября и том, сколько человек задержали

Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, сколько насчитали участников субботних акций и сколько человек задержали 12 сентября. В ведомстве также сообщили, что в Гродно начали административный процесс против женщины "за совершение мелкого хулиганства и участие в несанкционированном массовом мероприятии". Она сорвала медицинскую маску с правоохранителя, который был в гражданской одежде.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МВД в телеграм-канале уточняют, что 12 сентября в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. «В поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 7 массовых мероприятий в 3 регионах страны. В них приняло участие более 50 тысяч человек, — отмечают в ведомстве. — Общая численность участников 12 протестных акций, которые прошли в 5 регионах республики, не превысила 1700 человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия отмечались в нескольких местах».

Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 человек, из них в Минске — 99. «До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек», — отмечают в МВД.

«Так, в столице на протестную акцию в районе площади Свободы собралось около 100 человек. Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта, — отмечают в МВД. — В дальнейшем собравшиеся двумя колоннами проследовали по ул. Немига в направлении проспектов Победителей и Независимости, а затем в сторону пл. Я. Коласа, где развернулись в обратном направлении и разошлись возле ул. Козлова».

В МВД обращают внимание на «присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей». «Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты. Родители ответственны за жизнь и здоровье своих детей», — отмечают в ведомстве.

При этом в МВД также сообщили, что в Гродно начат административный процесс «за совершение мелкого хулиганства и участие в несанкционированном массовом мероприятии».

«В Гродно вчера на ул. Советской около 15 часов во время несения службы по охране общественного порядка в гражданской форме одежды сотрудник милиции документировал противоправных действий участников несанкционированного мероприятия. В это время местная жительница сорвала медицинскую маску с правоохранителя. В отношении женщины начаты административные процессы за совершение мелкого хулиганства и участие в несанкционированном массовом мероприятии», — уточняют в МВД.