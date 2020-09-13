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Несколько сотен демонстрантов направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"

13.09.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Они скандируют "Жыве Беларусь!", "Один за всех — все за одного!".

Демонстрантам сигналят проезжающие мимо машины.

Колонна людей идет со стороны площади Якуба Коласа в сторону площади Победы.  

Тем временем Октябрьская площадь перекрыта, у силовиков, стоящих в оцеплении, — автоматы Калашникова.

В районе станции метро "Грушевка" группа демонстрантов была брутально разогнана силовиками — задерживали и мужчин, и женщин.

Сегодня в Минске объявлено о проведении очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша героев.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск...
 
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