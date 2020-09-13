Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Они скандируют "Жыве Беларусь!", "Один за всех — все за одного!".



Демонстрантам сигналят проезжающие мимо машины.



Колонна людей идет со стороны площади Якуба Коласа в сторону площади Победы.



Тем временем Октябрьская площадь перекрыта, у силовиков, стоящих в оцеплении, — автоматы Калашникова.



В районе станции метро "Грушевка" группа демонстрантов была брутально разогнана силовиками — задерживали и мужчин, и женщин.



Сегодня в Минске объявлено о проведении очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша героев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько сотен демонстрантов направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой" Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.