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Несколько сотен демонстрантов направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
13.09.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Они скандируют "Жыве Беларусь!", "Один за всех — все за одного!".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Несколько сотен демонстрантов направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
Минск, 13 сентября. Несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами собралось в районе Немиги и направляется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск...
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