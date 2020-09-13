Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые группами направлялись в центр города.

Судя по сообщениям и видео интернет-пользователей, задержания произошли в районе станции метро "Грушевка" и на улице Маяковского. Людей задерживают силовики в черной форме, у некоторых есть оружие. Задержанных помещают в микроавтобусы.

Это уже пятый по счету воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных районах Минска начинают задерживать участников очередного воскресного марша сторонников перемен Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с...

БелаПАН.