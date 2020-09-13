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В разных районах Минска начинают задерживать участников очередного воскресного марша сторонников перемен
13.09.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые группами направлялись в центр города.
Судя по сообщениям и видео интернет-пользователей, задержания произошли в районе станции метро "Грушевка" и на улице Маяковского. Людей задерживают силовики в черной форме, у некоторых есть оружие. Задержанных помещают в микроавтобусы.
Это уже пятый по счету воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
БелаПАН.
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В разных районах Минска начинают задерживать участников очередного воскресного марша сторонников перемен
Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с...
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