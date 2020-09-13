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В разных районах Минска начинают задерживать участников очередного воскресного марша сторонников перемен

13.09.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с бело-красно-белыми флагами, которые группами направлялись в центр города.

Судя по сообщениям и видео интернет-пользователей, задержания произошли в районе станции метро "Грушевка" и на улице Маяковского. Людей задерживают силовики в черной форме, у некоторых есть оружие. Задержанных помещают в микроавтобусы.

Это уже пятый по счету воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Как и в минувшее воскресенье, за полтора-два часа до объявленного сегодня Марша героев в разных районах Минска начали задерживать людей с...
 
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