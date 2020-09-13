В Минске временно закрыты семь станций метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:

"Площадь Ленина",

"Октябрьская",

"Купаловская",

"Площадь Победы",

"Площадь Якуба Коласа",

"Немига",

"Фрунзенская".

В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.

В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.