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В Минске временно закрыты семь станций метро
13.09.2020 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:
В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.
В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.
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В центре столицы, где проходит несанкционированная акция протеста, закрыты станции метро на красной и синей ветках.
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