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В Минске временно закрыты семь станций метро

13.09.2020 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Минский метрополитен сообщил о закрытии семи станций в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Так, в воскресенье в 14:40 на вход и выход пассажиров закрылись станции метро:

  • "Площадь Ленина",
  • "Октябрьская",
  • "Купаловская",
  • "Площадь Победы",
  • "Площадь Якуба Коласа",
  • "Немига",
  • "Фрунзенская".

В пресс-службе метрополитена уточнили, что поезда следуют без остановки на данных станциях, и принесли извинения за временные неудобства.

В настоящее время в Минске проходит несанкционированная акция протеста, также в городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре столицы, где проходит несанкционированная акция протеста, закрыты станции метро на красной и синей ветках.
 
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