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Правозащитники опубликовали первые списки задержанных

13.09.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша героев публикует правозащитный сайт spring96.org.

В списке на этот час более 100 фамилий. В числе задержанных — журналист телеканала "Белсат" Артем Лява.

Правозащитники отмечают, что жесткие задержания людей зафиксированы на проспекте Дзержинского возле гостиницы "Ренессанс" и на улице Маяковского.

Ранее МВД сообщило, что по состоянию на 15.00 около 250 человек задержано в различных районах Минска. "Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", — говорится в сообщении милицейского ведомства.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша героев публикует правозащитный сайт spring96.org. В списке на этот час более 100...
 
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