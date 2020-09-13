Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша героев публикует правозащитный сайт spring96.org .

В списке на этот час более 100 фамилий. В числе задержанных — журналист телеканала "Белсат" Артем Лява.

Правозащитники отмечают, что жесткие задержания людей зафиксированы на проспекте Дзержинского возле гостиницы "Ренессанс" и на улице Маяковского.

Ранее МВД сообщило, что по состоянию на 15.00 около 250 человек задержано в различных районах Минска. "Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", — говорится в сообщении милицейского ведомства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники опубликовали первые списки задержанных Минск, 13 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша героев публикует правозащитный сайт spring96.org. В списке на этот час более 100...

БелаПАН.