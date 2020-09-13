ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск задержан журналист Артем Лява

13.09.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява.

В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Как сообщалось, 12 сентября на женском марше в центре Минска были задержаны корреспонденты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. По информации БАЖ, они были доставлены в столичный центр изоляции правонарушителей. Задержанные сообщили родным, что на них составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение законным требованиям милиции) Кодекса об административных правонарушениях.

Милиционер, который составлял протоколы, заявил, что судить их будут только во вторник, 15 сентября. До этого времени они будут находиться в ЦИПе на Окрестина.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 сентября. В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява. В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская...
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД: В Минске 13 сентября задержали около 250 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика