Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява.

В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Как сообщалось, 12 сентября на женском марше в центре Минска были задержаны корреспонденты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский. По информации БАЖ, они были доставлены в столичный центр изоляции правонарушителей. Задержанные сообщили родным, что на них составлены протоколы по статьям 22.9 (нарушение закона о СМИ) и 23.4 (неподчинение законным требованиям милиции) Кодекса об административных правонарушениях.

Милиционер, который составлял протоколы, заявил, что судить их будут только во вторник, 15 сентября. До этого времени они будут находиться в ЦИПе на Окрестина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минск задержан журналист Артем Лява Минск, 13 сентября. В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява. В настоящее время он находится в Октябрьском РУВД столицы, сообщает Белорусская...

БелаПАН.