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Тадеуш Кондрусевич приехал в Литву
13.09.2020 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа
Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября
31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в страну.
Спустя сутки ситуацию прокомментировал Лукашенко. Он заявил, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.
Кондрусевич в интервью «Настоящему времени»
Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не пустили в Беларусь, после чего он находился в Польше, приехал в Литву. Об этом сообщают литовские СМИ, в том...
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