Тадеуш Кондрусевич приехал в Литву

Источник материала: Tut.by

Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не пустили в Беларусь, после чего он находился в Польше, приехал в Литву. Об этом сообщают литовские СМИ, в том числе сайт bns.lt . Митрополита пригласили произнести проповедь на воскресной мессе в костеле в населенном пункте Шилува. О дальнейших планах Тадеуша Кондрусевича, где он намерен пребывать, не сообщается.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. 11 сентября стало известно, что ответ от ГПК пришел , но его содержание не раскрывают.

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в страну.

Спустя сутки ситуацию прокомментировал Лукашенко. Он заявил, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. Он также рассказал, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.

Кондрусевич в интервью «Настоящему времени» рассказал , что выезжал в Польшу на богослужения, а в Варшаве даже не был. Касательно двойного гражданства он ответил: «У меня есть белорусский паспорт, я его показал (на границе. — Прим. ред.)», — ответил митрополит.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.