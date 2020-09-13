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Все станции минского метро снова открыты
13.09.2020 19:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Все
"В 19:17 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - сообщил метрополитен в своем telegram-канале.
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Напомним, в 14:40 в столице на вход и выход были закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская".
Спустя час для пассажиров открылись все, кроме "Немиги" и "Фрунзенской". Однако вскоре стали недоступны еще три станции: "Пушкинская", "Спортивная" и "Молодежная".
В воскресенье в Минске прошел очередной воскресный марш оппозиции, в этот раз -
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.
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В воскресенье в центре столицы, где проходила несанкционированная акция протеста, были закрыты станции метро на красной и синей ветках.
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