Все станции минского метро снова открыты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Все ранее закрытые станции Минского метрополитена работают в обычном режиме.

"В 19:17 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - сообщил метрополитен в своем telegram-канале.

Напомним, в 14:40 в столице на вход и выход были закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская".

Спустя час для пассажиров открылись все, кроме "Немиги" и "Фрунзенской". Однако вскоре стали недоступны еще три станции: "Пушкинская", "Спортивная" и "Молодежная".

В воскресенье в Минске прошел очередной воскресный марш оппозиции, в этот раз - по новому маршруту.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.