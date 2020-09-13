В МВД рассказали, зачем силовики применяли водомет для разгона митингующих в Бресте

Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, почему на митинге в Бресте силовики сегодня применяли водомет. В ведомстве пояснили это тем, что «участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам».

— Сегодня в Бресте около 16.50 было заблокировано движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова — бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги, — сообщают в телеграм-канале МВД.

В МВД полагают, что «своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам».

— С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет, — заявили в МВД.