«Покраснело ухо и было разбито колено». В Жодино милиционер ударил девушку по лицу. Что об этом известно

Источник материала: Tut.by

Читатели прислали в редакцию несколько видео, на которых с разных ракурсов запечатлено, как милиционер в Жодино ударил по лицу девушку. «Он ее ударил с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли», рассказывает подруга пострадавшей, которая в тот момент находилась рядом с ней. Муж девушки отвез ее в больницу, к счастью, она серьезно не пострадала. В МВД пока не готовы прокомментировать возникшую в Жодино ситуацию.





В Жодино во время словесной перепалки горожан с силовиками один из милиционеров внезапно ударил девушку в лицо с такой силой, что та упала. Свидетели произошедшего рассказывают, что она снимала происходящие на видео.

— Толпа гуляла. Мимо проезжала машина, водитель поприветствовал людей сигналом. К нему сразу же поехала машина ГАИ, — рассказывает Павел, который прислал нам одну из видеозаписей случившегося. — Толпа развернулась и пошла защищать водителя. Люди обступили машину ГАИ, скандировали, чтобы сотрудники ГАИ отпустили мужчину.

По словам Павла, буквально в течение минуты к толпе подъехало несколько микроавтобусов и милицейских машин, оттуда вышли сотрудники милиции.

Парень рассказывает, что к сотрудникам милиции подошла вот эта девушка. У нее в руках был плакат.

— Я не помню точно, что на нем было написано, но, по-моему, ничего оскорбительного. Потом она стала снимать милицию на телефон. Девушка ничего не кричала. Может, она что-то и сказала милиции в близком контакте, но этого не было слышно. Один из милиционеров порвал плакат и ударил ее в лицо. Всем, кто это видел, показалось, что все произошло из-за того, что милиционеру не понравилось, что она его снимала, — продолжает Павел. — За нее вступились мужчины, дали отпор. У девушки покраснело ухо и от падения было разбито колено. Ее не задержали. Девушку обступила толпа, и она в ней потерялась — ушла вместе с протестующими. Милиционера увели в микроавтобус.

Чуть позже нам удалось поговорить с подругой пострадавшей, которая в тот момент находилась рядом с ней.

— Она до сих пор в шоке. Говорит: «Это же милиция, как я могла их бояться?» Она стояла с плакатиком, на котором были нарисованы три балаклавы перечеркнутые и надпись «Не краіна для маіх дзяцей». Она просто подходила к милиционерам и снимала на телефон, показывала нарисованную маску, ничего даже не говоря в их адрес, — рассказывает подруга пострадавшей. — В какой- то момент ее ударил один милиционер, да с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли. Остальные милиционеры не нападали на людей и не помогали этому человеку, который ударил мою подругу.

Как она говорит, люди побежали защищать лежащую на земле девушку, она оказалась рядом с колесами движущейся машины.

— Побежала и я, и мой муж, — вспоминает подруга пострадавшей. — Мы ушли вместе с толпой. От шока она, казалось, не чувствовала боли, хотя у нее было алое ухо и коленями она ударилась. У нас у всех тряслись и руки, и ноги, сердце вырывалось из груди. Она прошла немного, потом за ней приехал муж и отвез ее в больницу. Они сейчас прошли рентген: голова, ноги — все, вроде, целое. Я с ней связывалась недавно, они в это время ждали милицию. Наверное, врачи вызывают, если люди пострадали в какой-то такой ситуации.

В пресс-службе МВД обещали дать комментарий по произошедшему, когда станут известны все нюансы.

— Когда выясним все обстоятельства — сообщим, — написала нам пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.