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Взрывы, выстрелы, задержания: что происходило в элитных Дроздах вечером 13 сентября
13.09.2020 21:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в микрорайоне Дрозды около проспекта Победителей сегодня были жесткие задержания. На попавшем в Сеть видео, снятом местной жительницей из окна ее дома, видны жесткие задержания протестующих, слышны и частично видны минимум 2 взрыва — возможно, от пиротехники или светошумовых гранат (ранее МВД
Напомним, в Минске по состоянию на 19.00 13 сентября задержали больше 400 человек, сообщается в
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Виден момент, как неизвестные в балаклавах бьют и затаскивают в микроавтобус без номеров мужчину.
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