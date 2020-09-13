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Взрывы, выстрелы, задержания: что происходило в элитных Дроздах вечером 13 сентября

13.09.2020 21:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в микрорайоне Дрозды около проспекта Победителей сегодня были жесткие задержания. На попавшем в Сеть видео, снятом местной жительницей из окна ее дома, видны жесткие задержания протестующих, слышны и частично видны минимум 2 взрыва — возможно, от пиротехники или светошумовых гранат (ранее МВД опровергло использование 13 сентября в Минске этих спецсредств своими сотрудниками). Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Виден момент, как неизвестные в балаклавах бьют и затаскивают в микроавтобус без номеров мужчину.

Напомним, в Минске по состоянию на 19.00 13 сентября задержали больше 400 человек, сообщается в телеграм-канале МВД. Это число вырастет, стоит полагать, так как вечером происходят задержания у станции метро «Пушкинская». В Витебской области, по данным МВД, сегодня задержали 14 участников протестных акций. Также правозащитники сообщают о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Виден момент, как неизвестные в балаклавах бьют и затаскивают в микроавтобус без номеров мужчину.
 
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