Многометровый бчб-флаг, «космонавты» у исполкома и пенсионерки против власти. Как Гомель снова вышел на улицы

Источник материала: Tut.by

Сегодня воскресенье — и гомельчане снова вышли на улицу, чтобы выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. В очередной раз мирная акция в Гомеле обошлась без брутальных задержаний и разгонов силовиков, что, кстати, отличает ее от протестов в Минске и других областных центрах.





В 14.00 люди собрались у универмага и не стали ждать предупреждений от информационной группы УВД о незаконности своих действий, а сразу двинулись в путь по уже привычному маршруту. Колонна по Советской направляясь в сторону площади Ленина, ни на минуту не умолкая, скандировала уже знакомое «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Это наш город!».





Машин в Гомеле в воскресенье немного, но те, что были, проезжая, активно сигналили в поддержку колонны. Нередко приветствовали протестующих и водители общественного транспорта, ну и, конечно, байкеры.









Удивительно, но сегодня ни на одном из перекрестков не было людей в милицейской форме. Только служебные «уазики» и «патриоты» курсировали по дороге параллельно маршруту протестующих, из открытых окон выглядывали милиционеры в масках.













«Я плакала мало в жизни, а теперь плачу каждый день»

В сегодняшней колонне можно было заметить достаточно много людей предпенсионного и пенсионного возраста.

77- летняя гомельчанка Нина (именно так представилась пенсионерка) идет в начале колонны и каждый раз, как только протестующим сигналят водители, поднимает вверх руку и показывает «викторию».

Нина, рассказывает она, первой в семье заговорила о том, что нужно выходить на протесты — и это при том, что политикой никогда не интересовалась. Дети и внуки сначала сомневались, но теперь ходят и они.





— Я больше не могу смотреть на то, что вытворяют с нашим народом. Детей этих бедных избивают. Я плакала мало в жизни, а теперь плачу каждый день. Мне их очень жалко. Но наша молодежь стойкая и умная, она выдержит и прорвется. А мы должны им помогать. Как? Выходить, поддерживать.

Другая пенсионерка, Мария, признается, что на акции ходит каждое воскресенье — несмотря на больные ноги. В руках у Марии — трость, а в кармане — освященный в церкви мак.

— Это от злодеев. Если будут снова творить беспредел, надо обсыпать себя — и они не тронут, — объясняет женщина и предлагает свой оберег.





Мы же спрашиваем, зачем ей все это.

— Как это! Вам разве безразлично, что бьют наших людей? Наших детей убивают. Разве может быть такое насилие кому-то безразлично? Это просто непростительно.

79-летняя Раиса Трофимовна пришла на акцию с дочкой Натальей.

— Нам никто не платит, нас никто не заставляет, мы знаем, что здесь собираются такие же люди, которые хотят показать, что хватит уже издеваться над нами, хватит насилия, — говорит Наталья.



Раиса Трофимовна с дочкой Натальей

Ее мама живет в деревне под Речицей. В выходные в Гомель приехала специально.

— С подругой переругалась! Я ей говорю: посмотри, что делается. А она свое: что мир на земле, что пенсию дают вовремя. Я ей говорю: посмотри, что делают с нашими людьми! А она не хочет и слышать про это. А я не могу уже поглядать на это. Не могу брехню эту слухать. За кого власть нас держит?





Тем временем колонна уже у облисполкома. Но подойти к зданию, как и в прошлые выходные, невозможно — оно оцеплено силовиками. Продемонстрировав им свои плакаты, люди двинулись дальше.

























В одном из дворов на проспекте Ленина протестующих неодобрительным взглядом провожали две местные жительницы. Пугали войной и голодом, плевали вслед и обзывали протестующих «щенками» и «бездельниками».

















Через вокзал колонна прошлась по проспекту Победы, вернулась к универмагу. Здесь стало известно, что люди в черном на синем бусе забрали байкеров, которые всю дорогу сопровождали колонну. Позже станет известно еще о как минимум десяти задержанных.

Около шести протестующие разошлись, договорившись снова встретиться.



