В Минске задержали двух фотографов, один из них - внештатник TUT.BY

Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны два фотокорреспондента — Александр Васюкович и Владимир Гридин. Последний — внештатный корреспондент TUT.BY. Их и айтишника Егора Колягина, который был вместе с ними, задержали вечером в "Кафе 1067" на Романовской Слободе. Как сообщила TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, нашего внештатного корреспондента Владимира Гридина завтра будут судить. За что — мы пока не знаем.

Задержание произошло около 21.20−21.30, сообщают очевидцы.

— Были заняты два столика — их и наш, мы сидели за соседними. Сначала зашли двое, они посмотрели, и потом сразу за ними зашла группа — около 6 человек. Было видно, что пришли к ним (за фотографами. — Прим. ред.) конкретно, пришли точно за ними. Им сразу же сказали спрятать телефоны, забрали технику. Им заломали руки, затем повели их, — рассказывает девушка, которая вместе со знакомыми находилась в баре и стала свидетелем задержания задержания. — Они говорили, что «мы журналисты». На них были бейджи, а жилетов — нет. Они работали за ноутбуками до задержания. Они ничего такого не делали, вели себя спокойно, что-то обсуждали. Здесь никакого шествия не было, и никакой символики не было. Был пустой бар.

Как сообщила TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, нашего внештатного корреспондента Владимира Гридина завтра будут судить. За что — мы пока не знаем.

Александр Васюкович находится во Фрунзенском РУВД, начат административный процесс.