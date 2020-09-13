Жесткий «хапун», поцелуи и проклятия с балконов. Как прошел очередной протестный марш в Могилеве

Источник материала: Tut.by

«В воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам», — рассказывал Александр Лукашенко в интервью российским СМИ. В Могилеве — как и во всех областных центрах — так ходят уже шестое воскресенье подряд: с флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами и лозунгами за отставку Александра Лукашенко. Сегодня снова не обошлось без задержаний.





Шестое подряд протестное воскресенье в Могилеве мало чем отличилось от предыдущих — разве что разнообразием плакатов. Причина того, что люди выходят на улицы маршем, не изменилась — могилевчане требуют отставки Александра Лукашенко из-за оглашенных результатов выборов, в которые протестующие не верят, а также жестокости по отношению к мирным гражданам после 9 августа. Все это отражается в словах, которые люди скандируют вот уже 36 дней подряд.

Способ выражения собственного мнения у могилевчан тоже не изменился — это мирное шествие по улицам города с соблюдением ПДД. И способ выделиться тот же: бело-красно-белые флаги, такого же цвета воздушные шарики, одежда и даже маникюр.

























Люди начали собираться на площади перед торговым центром «Атриум» около 14.00. Их было немного — всего пара десятков человек. Примерно в 14.20 к остановке на площади подъехали автозак и серебристый микроавтобус — силовики задержали несколько человек. Кого-то людям удалось отбить.

Следующие примерно полчаса на площади перед «Атриумом» ходили только патрульные и редкие покупатели ярмарки, которую развернули на этом месте. На площади перед горисполкомом цепочкой выстроились милиционеры. Силовики патрулировали площадь Ленина и сквер через дорогу напротив облисполкома, в соседних дворах дежурили микроавтобусы с милиционерами. Автозак и группа милиционеров была замечена на площади Славы.

Похоже, что силовики не знали, где ожидать появления протестующих. А те пришли колонной в составе сразу нескольких сотен человек в сквер возле «Атриума» и пошли гулять по городу.





































Силовики сопровождали колонну все следующие 4 часа. Несколько раз милиционеры выходили из микроавтобуса и по мегафону говорили, что мероприятие не санкционировано и участие в нем незаконно. Колонна кричала «Уходи!», «Позор!» — и шла дальше. В пиковое время в ней шли более 2 тысяч человек.

















Прохожие реагировали на колонну мирных протестующих по-разному. Кто-то поддерживал, а кто-то крутил пальцем у виска и называл «предателями». Так же по-разному реагировали и люди в многоэтажках: кто-то махал с балконов бчб-флагами и посылал воздушные поцелуи, а кто-то — проклятия.













Около 17.30 возле кинотеатра «Космос» милиция задержала видеоблогера Александра Соболевского, который вел прямую трансляцию происходящего. Соболевского уже задерживали 30 августа , суд признал его виновным в участии в акции протеста и дал 8 суток ареста. Соболевский объявил голодовку. Известно, что сегодня, 13 сентября, его после задержания доставили в Октябрьский РОВД.