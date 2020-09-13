В Витебске воскресный марш прошел в основном по дворам - после жесткой стычки с милицией

Источник материала: Tut.by

В Витебске 13 августа прошла очередная акция, которая уже пятое воскресенье собирает горожан, не согласных с итогами президентских выборов. Нынешний протест в соцсетях назвали «Маршем героев». Он собрал до 400 человек. Демонстранты ходили по городу 2,5 часа. За это время произошла одна жесткая стычка с милицией.

Марш начался в начале третьего от Ледового дворца на проспекте Строителей. В колонне вначале было 100−150 горожан. Затем к ней присоединялись новые люди, и она выросла примерно до 300−400 человек.

Как и на предыдущих шествиях, люди несли БЧБ-флаги, цветы, плакаты, шарики.





К привычным уже лозунгам «Далучайся!», «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак!», «Это наш город!» добавляются новые. Так, в этот раз витебляне скандировали: «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Власть — народу!», «Мы здесь власть!», «Саша, выпей чаю, Путин угощает», «Выкинь телевизор!», «Читай TUT.BY!».

Один демонстрант повязывал на столбы, окрашенные белой краской, красные ленты. Еще несколько участников шествия привязывали к уличным ограждениям БЧБ-ленты.













Проходя в районе дома на проспекте Строителей, где живут родители признанного правозащитниками политзаключенным Павла Северинца, витебляне скандировали: «Пашу на свободу!»

Около трех часов дня колонна дошла до пересечения проспектов Строителей и Черняховского. Здесь все пешеходные переходы блокировала милиция — чтобы не пропустить демонстрантов в центр города.









Люди хотели обойти милицейский кордон — и возникла стычка с силовиками. Двух мужчин скрутили и избили. Милиция применила газ из баллончиков.

В итоге манифестанты прорвали цепь силовиков — и прошли вперед по проспекту Черняховского. Как минимум одного мужчину при этом столкновении задержали.

Дальше горожане хотели идти на площадь Победы — но стало известно, что там уже ждет милиция. Поэтому люди ушли дворами. Вышли на улицу Чкалова — к костелу Святого Духа, затем — на Московский проспект.

Протестующие пели цоевскую «Перемен». Эта же песня звучала и из проезжающих мимо машин.













Возле технологического университета демонстранты снова свернули во дворы: прошли по Новооршанскому шоссе на проспект Строителей.

Шествие закончилось там же, где и началось — возле Ледового дворца. На прощание демонстранты сфотографировались на память на его ступенях — и разошлись.



Житель Витебска Дмитрий сам сшил и нес флаг Хабаровска — российского города, жители которого с июля протестуют против неугодного им губернатора





Возле храма святой Татьяны на Московском проспекте разговаривали две пожилые женщины:

— Дурачье какое-то. Все ходят и ходят. Вот чего, скажите, им не хватает?

— Да, как ни воскресенье, их все носит и носит по этому городу! Безработные, вот и ходят. Если бы были заняты работой, то не ходили бы на эти митинги.

Жильцы домов по маршруту шествия относились к манифестантам по-разному. Одни вывешивали из окон БЧБ-флаги и махали руками в знак приветствия из окон. А другие показывали фиги и выливали на головы людей воду.





С колонной, в самом ее хвосте, шли представители Красного Креста.

— Дежурим на массовом мероприятии, чтобы, в случае необходимости, оказать первую помощь. Но мы — не участники шествия. Красный Крест — нейтральная организация, — пояснил TUT.BY специалист по охране труда областной организации Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Рачковский.

Комментарий милиции региона

В области 13 сентября задержаны 18 участников протестных акций: 7 — в Витебске, 5 — в Новополоцке, 2 — в Полоцке.

В Витебске в РОВД доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор.

В Новополоцке во время столкновения протестующих с милицией повреждены три служебных автомобиля.