Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.

В соцсетях размещена видеозапись продолжительностью около минуты, на которой протестующие возле микроавтобусов отбивают задержанных у силовиков.

По данным МВД, в Витебской области задержано 14 участников протестных акций. В Витебске в милицию доставлен мужчина, который "сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщает о повреждении трех служебных автомобилей в ходе протестов в Новополоцке Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила...

БелаПАН.