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МВД сообщает о повреждении трех служебных автомобилей в ходе протестов в Новополоцке

14.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.

В соцсетях размещена видеозапись продолжительностью около минуты, на которой протестующие возле микроавтобусов отбивают задержанных у силовиков.

По данным МВД, в Витебской области задержано 14 участников протестных акций. В Витебске в милицию доставлен мужчина, который "сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор".


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила...
 
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