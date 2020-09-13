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МВД сообщает о повреждении трех служебных автомобилей в ходе протестов в Новополоцке
14.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.
В соцсетях размещена видеозапись продолжительностью около минуты, на которой протестующие возле микроавтобусов отбивают задержанных у силовиков.
По данным МВД, в Витебской области задержано 14 участников протестных акций. В Витебске в милицию доставлен мужчина, который "сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор".
БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. В Новополоцке (Витебская область) в ходе столкновения протестующих с правоохранителями повреждены три служебных автомобиля, сообщила...
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