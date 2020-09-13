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Все станции метро и мобильный интернет функционируют в обычном режиме
14.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Марш героев в Минске завершился около 19 часов возле станции метро "Пушкинская", где находится народный мемориал в честь погибшего 10 августа участника протестов Александра Тарайковского.
Метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций, сотовые операторы — о восстановлении мобильного интернета, который практически полностью отключался по требованию властей.
Правозащитники дополнили список задержанных в Минске еще 30 фамилиями, и теперь в нем 190 человек. В регионах задержано не менее 10 человек, в том числе могилевский журналист, сотрудник сайта 6tv.by Алесь Соболевский.
БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Марш героев в Минске завершился около 19 часов возле станции метро "Пушкинская", где находится народный мемориал в честь погибшего 10 августа...
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