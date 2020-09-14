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Более 400 задержанных в Минске, непривычный маршрут и визит в Дрозды. Как прошел «Марш героев». Фото и видео
14.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ограждения и оцепления на центральных площадях Минска, колючая проволока, военная техника, водометы, автомобили для разгона толпы, автозаки и бусики без номеров, люди в форме и в штатском, но обязательно с закрытыми лицами, закрытые станции метро и торговые центры, отсутствие мобильного интернета — верные приметы послевыборного воскресенья. И 13 сентября поначалу ничем не отличилось от всех предыдущих воскресений.
Нынешняя протестная акция носила название «Марш героев» и сначала развивалась по привычной схеме. После полудня колонны людей с бчб-флагами и плакатами устремились к центру города. Однако очень быстро стало ясно, что у силовиков на сегодня совсем другие планы. Впрочем у протестующих они тоже менялись стремительно.
Первые задержанные появились около 13.00 — на улице Маяковского и в колонне, которая двигалась из Грушевки в сторону центра. Здесь недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.
Шествие, как и
В разное время колонны протестующих шли:
По проспекту Пушкина колонна шла под музыку.
Число участников шествия назвать сложно, мы попробуем сделать это позже. МВД сообщило, что по состоянию на 15.00 в стране было зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышало трех тысяч человек. По оценке наших журналистов, в колонне на улице Кальварийской было несколько десятков тысяч человек — так выглядела она с одной из башен в «Каскаде». Протестующие растянулись более чем на километр, на кадрах не видны ни хвост, ни голова колонны.
В соцсетях звучали призывы идти к Дроздам, поселку на проспекте Победителей, где живут белорусские чиновники. Путь колонне, которая направлялась туда со стороны стелы «Минск — город-герой», у ТЦ «Арена-сити» преградили силовики. Тогда протестующие развернулись и пошли обратно. Другая часть колонны вернулась к проспекту Пушкина и дошла до станции метро «Пушкинская».
По оценке наших журналистов, к кордону у «Арена-сити» пришли десятки тысяч человек.
Среди тех, кто оказался здесь, была колонна спортсменов. Они скандировали «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно».
Часть протестующих все же прошла в Дрозды. На этом видео из Дроздов слышны и частично видны минимум два взрыва, похожие на светошумовые гранаты. Ранее МВД опровергало использование этих спецсредств своими сотрудниками. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Неизвестные в балаклавах затащили в микроавтобус без номеров мужчину, попутно нанося ему удары кулаками.
В районе Камайской, 2, рассказали очевидцы, силовики остановили белый джип. Из него достали несколько человек, в том числе женщину. Она пыталась убежать, но ее догнали. Из машины достали флаги. На проезжей части на месте задержания была видна кровь.
Людей задерживали на проспекте Независимости у кофейни «Зерно», на проспекте Победителей у ТЦ «Галерея» и напротив «Дома футбола», на улицах Мельникайте, Нарочанской, на станции метро «Пушкинская» и в других местах. Задерживали журналистов — за ними вечером пришли в бар «1067», где они работали за ноутбуками. Среди задержанных оказался и внештатный фотограф TUT.BY Владимир Гридин. В понедельник его и других коллег будут судить по административной статье.
К 15.00 МВД
Завершилось протестное воскресенье на станции метро «Пушкинская» — тоже задержаниями. Здесь, кстати, восстановили надпись «Не забудем!» на месте гибели демонстранта Александра Тарайковского.
Акции протеста прошли в воскресенье во многих городах Беларуси — в Бресте, Гродно, Гомеле (
В Бресте протестующих разогнали водометом. Пресс-служба МВД так объяснила его появление: «Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет».
В Жодино во время словесной перепалки горожан с силовиками майор милиции внезапно
В Гродно между протестующими и силовиками состоялся такой диалог.
— Девушки, уходите, я не хочу, чтобы вы получили большие штрафы за участие в несанкционированном мероприятии. Пожалуйста, услышьте меня, — говорит мужчина в маске.
— Мы уходим, уходим. Сейчас муж приедет на машине и заберет нас отсюда.
Один из стоявших гродненцев наклоняется к силовику и говорит, что не расслышал и просит повторить. Его тут же уводят в автозак.
— Ваше время выходит, вы же меня услышали, — снова говорит силовик.
Женщины что-то пытаются объяснить военному.
— К сожалению, есть закон, который милиция исполняет, — говорит силовик.
Кстати, в Гродно женщину-протестующую задерживала женщина — сотрудница ОМОН
P. S. Около 21.00 на «площади перемен» в Минске (в легендарном дворе на Червякова) сотрудники милиции «на 15 минут оставили свой пост» у стены, на которой прежде был мурал с «диджеями перемен». За это время местные жители успели вернуть на место изображение.
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Более 400 задержанных в Минске, непривычный маршрут и визит в Дрозды. Как прошел «Марш героев». Фото и видео
Нынешняя протестная акция носила название «Марш героев» и сначала развивалась по привычной схеме. Однако очень быстро стало ясно, что у силовиков на сегодня...
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