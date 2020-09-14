«Пытки, издевательства, избиения здесь были?» ГосТВ показало сюжет про Окрестина

Источник материала: Tut.by

Телеканал СТВ выпустил сюжет про центр изоляции правонарушителей на Окрестина, где отбывают арест многие задержанные на митинга. «С учетом того, что тысячи доставленных были в наше учреждение, ни одной смерти», — заявил начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома Евгений Шапетько. По его словам, сейчас на Окрестина работают с «90−100% наполняемостью», а «условия, в которых содержатся арестованные, не сравнимы ни с какой гостиницей, это даже не одна звезда, не две и не три и тем более не пять, как хотят люди, которые содержатся у нас». Гостелеканал также пообщался с милиционером, который дежурил 9−10 числа. Он заявил, что 9 и 10 августа на Окрестина «никого не били».

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— Наполняемость учреждения — 110 мест. В настоящее время мы работаем с 90−100% наполняемостью. Основная категория из содержащихся — это лица, которые сейчас задерживаются за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, — рассказал Евгений Шапетько.

— Вас не смущают эти люди, которые уже практически месяц ежедневно стоят под окнами вашего учреждения? — поинтересовался представитель СТВ.

— Знаете, человек так устроен, что он ко всему привыкает. В настоящее время даже мы входим в положение этих родственников, входим в положение близких людей, которые у нас содержатся, — ответил начальник ЦИП.

— Я поясню: к родственникам, родным, близким, друзьям никаких вопросов нет. Но там же журналисты, активисты, какие-то правозащитники. Я знаю, что когда работа непростая, нервная, это доставляет какие-то хлопоты. Причем у них есть четкая определенная цель и задача. Правильно ли я говорю, замечаете вы такое? — уточнил представитель СТВ.

— Досаждение своим присутствием было. Они пытались вмешиваться и в процессы, которые… И в контрольно-пропускной режим — есть сюжеты, когда те или иные машины не пускаются на территорию учреждения. Пытались вмешиваться в нашу деятельность, предъявлять какие-то необоснованные требования, — сказал начальник ЦИП, но не конкретизировал, про какие требования идет речь.

«Это даже не одна звезда, не две и не три»

— Условия, в которых содержатся арестованные, не сравнимы ни с какой гостиницей. Это даже не одна звезда, не две и не три и тем более не пять, как хотят люди, которые содержатся у нас. Они хотят именно таких условий. Они привыкли, наверное, что если они не дома, а в каком-то помещении, это должно быть что-то гостиничного типа и какие-то люди должны предоставлять какие-то им услуги. Здесь не совсем так, — добавил начальник ЦИП.





По его словам, те минимальные требования, которые «законодательство предъявляет к подобного рода помещениям, обеспечены».





— Мы видим здесь кровати, наличие обогревателя (в зимнее время суток он работает), наличие крана с горячей и холодной водой. Мы видим санитарный узел, что нет необходимости куда-то выходить для справления надобностей естественных. Мы видим скамейки, тумбочки, где можно хранить свои личные вещи. Это тот минимальный набор требований, который предъявляется к подобного рода помещениям. Я еще раз говорю: мы не гостиница, мы место, где люди отбывают наказание определенное. Постельные принадлежности мы видим. Конечно, это все при приеме лиц дополняется средствами личной гигиены, постельным бельем. Допускается наличие их личных вещей, в том числе постельных принадлежностей.





«Меню на самом деле такое… Очень, очень, очень нетюремное»

— Питанием мы обеспечиваемся из столовой завода «Горизонт». Ежедневно два раза в день к нам доставляется горячая пища. Доставляется в термосах, которые позволяют перед непосредственно раздачей сохранять тепло этой еды. То есть здесь люди обеспечены горячим питанием, я подчеркиваю, — сказал начальник ЦИП. — Качество питания каждый раз подтверждается удостоверением качества, которое подписывает заведующий этой столовой. Непосредственно при приеме сюда сестра-хозяйка обязательно проверит качество питания. Если что-то будет не в порядке, мне просигнализируют. Но таких случаев у нас не было.





Евгений Шапетько также рассказал про меню.

— Вот, например, у нас лимит наполняемости — взял специально товарно-транспортную накладную за вчерашний день, у нас вчерашняя наполняемость близка была к 100% — из 110 было занято 109 койкомест. Все 109 порций: и завтрак, и обед, и ужин.

— Три раза в день?

— Да. Ну, а меню на самом деле такое… Очень, очень, очень нетюремное, скажем так — ну, по тем стереотипам, которые преподносятся в интернете. Каждая позиция прописана. Завтрак, вот — котлеты «Московские», макароны отварные, хлеб белый, огурец соленый. Что касается обеда — это борщ, шницель рыбный, каша гречневая, кисель, опять же, хлеб.

«Чтобы человек, попав в наше учреждение, не чувствовал себя совсем вольготно»

Представитель СТВ поинтересовался, если человеку очень хочется на воздух, ему пойдут ли ему навстречу, выведут.

— Конечно, — заверил Евгений Шапетько. — Если это влияет на его самочувствие, то в индивидуальном порядке мы можем обеспечить. Но мы настроены на то, чтобы человек, попав в наше учреждение, не чувствовал себя совсем вольготно, чтобы он понимал, что находится в рамках. Для него это в первую очередь время для осмысления совершенного им проступка административного. Основная наша цель — чтобы человек осознал совершенное деяние и не стремился попасть к нам вновь. Есть такие лица, которые, выйдя из стен нашего учреждения, говорят: да ничего страшного, условия отличные, отоспался, прочитал столько книг, сколько в жизни не читал.





«Тысячи доставленных были в наше учреждение, ни одной смерти»

Начальник ЦИП акцентировал внимание на работу медперсонала «в эти дни».

— Никто про это не говорит, а необходимо отметить: с учетом того, что тысячи доставленных были в наше учреждение, ни одной смерти. Подчеркиваю: ни одной смерти не было допущено. Медики работали в круглосуточном режиме. Круглые сутки находились на работе, здесь и спали, и ели, и вот эти пять дней были вместе с нами, наравне с милиционерами выполняли возложенные на них задачи. Это как один из моментов.





— Второй момент. Я скажу, что, опять же, нигде про это не говорится, никто это не отмечает. При несении службы милиционерами на этажах в части реагирования на жалобы какие-то о здоровье — они все были своевременно отреагированы. Имели место случаи (все мы понимаем, в камере большое количество людей, духота) — открываются двери. Есть возможность — помимо принудительной вентиляции еще дополнительное проветривание осуществляли. Я еще ни в одной жалобе не встречал, никто это не отмечал.

«Пытки, издевательства, избиения здесь были?»

Кроме ЦИП, на Окрестина есть еще и изолятор временного содержания.

— Пытки, издевательства, избиения здесь были? — поинтересовался представитель СТВ у замначальника ИВС.

— Не было. Здесь пыток, издевательств никаких не было. Была проблема с перенаполнением, конечно. Не рассчитано здание на столько людей. Но с учетом этого количества содержали задержанных, — уверяет заместитель начальника ИВС ГУВД Мингорисполкома Глеб Дриль.

Представитель СТВ также пообщался с милиционером, «который дежурил здесь на этаже в тот период, когда сюда поступало большое количество заключенных, 9−10 числа».

— Скажите, пожалуйста, в чем ваши обязанности, в чем заключается ваша работа здесь? — спросил представитель СТВ.

— Я ходил по этажу, делал обходы, наблюдал, чтобы никому не было плохо. Если у кого-то было ухудшение физического здоровья, мне надо было доложить сразу в дежурную часть, чтобы вызвали медика. Также если кому-то что-то понадобилось, тоже передать в дежурную часть, чтобы как-то… устранить проблему.





— Вы меня поймите, я приехал к вам, начитавшись интернета. Поэтому прямой вопрос: здесь кого-то били?

— Нет. Здесь никого не били. Здесь приводили людей, сажали в камеру и все.

— Как-то грубо обращались, издевательства вот эти вот — это все имело место?

— Нет. Место этого ничего не имело, потому что людей привозили очень много, надо было прийти, посадить людей и идти принимать сразу следующих. Потому что просто физически тут ни на что не хватало времени.