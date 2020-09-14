Мирное шествие, силовики (в том числе, женщины) и жесткие задержания. Как прошла воскресная акция в Гродно

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 13 сентября, в Гродно прошла очередная протестная акция, которая, как и в предыдущее воскресенье, закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия. Люди прошли от улицы Советской до Горького, где встретились с силовиками. По данным гродненских правозащитников, за воскресенье в областном центре были задержаны около 100 человек. Что происходило в Гродно в этот выходной — в репортаже TUT.BY.





В Гродно люди стали собираться на улице Советской к 14.00 около здания молодежного центра. Здесь же были силовики в полном обмундировании, которые перегородили подходы к прилегающим к центру улицам. Сначала собралось всего несколько сотен гродненцев, они двинулись колонной в сторону площади Ленина. Правда, она и площадь Советская, на которой в это время проходила сельхозярмарка, были перекрыты заграждениями.





Также силовики, чтобы колонна людей не прошла, видимо, на площадь Ленина и к зданию облисполкома, перекрыли часть улиц Советской и Ожешко, поэтому люди свернули на Большую Троицкую и пошли на улицу Горького.

Гродненцы шли исключительно по тротуару, на проезжую часть не выходили. Постепенно людей становилось все больше. По оценке журналиста TUT.BY, в шествии приняло участие несколько тысяч человек.

Участники марша шли с флагами — были и национальные, и государственные полотнища, — плакатами и воздушными шариками. Люди пели песни, скандировали «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!» и «Это наш город!». По улице проехала милицейская машина с громкоговорителем. Милиция предупреждала людей о том, что мероприятие — несанкционированное. Люди шли дальше.





В колонне было много молодежи, семей с детьми и пожилых людей, которые по дороге рассказывали TUT.BY о том, почему пришли на акцию. Пенсионеры, как один, жаловались на небольшие пенсии.

Одна из участниц шествия, Рита, говорила, что на митинги ходила еще «при Зяноне Пазняке» и сейчас приходит на каждую акцию. Женщина рассказывала, что раньше работала в областной больнице, а сейчас — на пенсии.

— А как тут молчать? Моя пенсия сейчас 350 рублей. Я столько жизней спасла, столько лет проработала в медицине — и вот что имею. У меня вся семья ходит на акции. Внук маленький тоже просится, но мы ребенка на улицу не берем. Страшно. В прошлое воскресенье я видела, как задерживали людей на проспекте Янки Купалы. Еле сама ушла, — рассказывает пожилая женщина.





Еще одна женщина признавалась, что пришла на митинг, чтобы посмотреть, как это происходит. Признается, что раньше на улицу не выходила, но ситуацией в стране была недовольна.

— Я немного пройду — и пойду домой. Племянники все время рассказывали, что ходят на митинги, показывали видеоролики в интернете. Сегодня я пошла с ними, чтобы самой посмотреть, что и как происходит, — рассказывает пенсионерка.





Гродненцы дошли до магазина «Мока» на улице Горького и, перейдя на пешеходном переходе на другую сторону улицы, направились обратно в сторону центра, — однако дойти не получилось. Пока колонна ждала отстающих, на проезжей части появились автозаки и микроавтобусы с затемненными стеклами, откуда выскочили силовики — среди них в этот раз были и женщины, — и начали задерживать участников в конце колонны.

























































Люди стали разбегаться и прятаться во дворах, но силовики их догоняли. В это время люди на другой стороне улицы наблюдали за происходящем. Часть людей двинулась дальше по улице Горького, кто-то начал убегать во дворы.

В этот момент приехало еще два автозака и военная машина для перевозки людей и несколько микроавтобусов. Из них также выскочили силовики, которые строем (около 50 человек) двинулись за теми участниками, которые ушли вперед. Люди в форме стучали по щитам.





Через какое-то время правоохранители вернулись без задержанных к автозакам. Все это время улица Горького была перекрыта, около перекрестка, в метрах ста от машин силовиков, стояли автомобили горожан — и люди наблюдали из транспорта за всем происходящим.

Стоявшие на тротуаре люди все это время пытались поговорить с силовиками около спецтранспорта. Гродненцы интересовались, зачем те так жестко задерживают людей и почему все это уже месяц происходит в городе. Силовики молчали. Люди начали кричать: «Позор! Позор!».





Автозаки и автобусы несколько раз уезжали, люди начинали собираться на тротуаре снова, спецтранспорт возвращался, люди разбегались. Потом силовики уезжали, люди выходили на улицы. В конце концов на тротуаре осталось всего несколько десятков человек. В это время несколько силовиков обследовали дворы и проверяли, открыт ли магазин. Автозаки и автобусы остановились около тротуара. На парапете сидели несколько женщин. Рядом стояла еще одна компания. Один из силовиков в камуфляжной форме вышел к ним и попросил, чтобы все разошлись.





— Девушки, уходите, я не хочу, чтобы вы получили большие штрафы за участие в несанкционированном мероприятии. Пожалуйста, услышьте меня, — говорит мужчина в маске.

— Мы уходим, уходим. Сейчас муж приедет на машине и заберет нас отсюда.

Один из стоявших гродненцев наклоняется к силовику и говорит, что не расслышал и просит повторить. Его тут же уводят в автозак.

— Ваше время выходит, вы же меня услышали, — снова говорит силовик.

Женщины что-то пытаются объяснить военному.

— К сожалению, есть закон, который милиция исполняет, — говорит силовик.





Он сообщает женщинам, что всех задержанных в Гродно мужчин увезли в РОВД Ленинского района — и после составления протоколов их должны отпустить.

По данным гродненских правозащитников, всего в Гродно было задержано около 100 человек. Большую часть из них после составления протоколов и правда поздно вечером отпустили. Часть перевезли в ИВС на улицу Гая.

На улице Горького после разгона демонстрации часть автозаков уехало, две машины, бус и автобус еще оставались какое-то время на месте задержаний.













Гродненцы попытались собраться небольшими группами в центре города — около молодежного центра. Вечером там было около 30 человек. Люди хлопали в ладоши, кричали «Жыве Беларусь!», молодой человек ездил на велосипеде с бело-красно-белым флагом. К сидящим на лавочке людям подошли двое милиционеров и неизвестный мужчина с видеокамерой.

После небольшого разговора, часть людей ушло на площадь Советскую, а некоторые люди остались. Очевидцы рассказали TUT.BY, что одного из отдыхающих людей милиционеры все же задержали.

Таким было воскресенье, 13 сентября, в Гродно.



