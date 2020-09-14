Лето в Брест вернется - но всего на пару дней. Все о погоде на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Начало новой рабочей недели в Бресте будет по-летнему теплым, а с четверга ожидается похолодание, предупреждает AccuWeather .



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В понедельник и вторник будет солнечно, без осадков. В первый рабочий день воздух прогреется до +26°С, назавтра будет на градус выше,

В среду ожидается небольшая облачность. Осадки не предвидятся. Днем столбик термометра поднимется до +28°С.

В четверг будет облачно. Дождь маловероятен. Температура воздуха днем -+16…18°С.

Пятница будет прохладной. Утром воздух прогреется всего до +10°С, а днем будет всего на четыре градуса теплее.

Хорошей недели, друзья!

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