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Лето в Брест вернется - но всего на пару дней. Все о погоде на этой неделе
14.09.2020 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой рабочей недели в Бресте будет по-летнему теплым, а с четверга ожидается похолодание, предупреждает
В понедельник и вторник будет солнечно, без осадков. В первый рабочий день воздух прогреется до +26°С, назавтра будет на градус выше,
В среду ожидается небольшая облачность. Осадки не предвидятся. Днем столбик термометра поднимется до +28°С.
В четверг будет облачно. Дождь маловероятен. Температура воздуха днем -+16…18°С.
Пятница будет прохладной. Утром воздух прогреется всего до +10°С, а днем будет всего на четыре градуса теплее.
Хорошей недели, друзья!
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Начало новой рабочей недели в Бресте будет по-летнему теплой, а с четверга ожидается похолодание.
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