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Мало солнца и прохладно. Погода в Могилеве на неделе
14.09.2020 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вторая половина сентября в Могилеве стартует с облачной и прохладной погоды. Солнца в будние дни будет маловато. А вот в выходные, по
Сегодня, 14 сентября, будет максимум +18 °С, сплошная облачность.
Во вторник также будет облачно, но вечером может выглянуть солнце. И немного потеплеет: +14…+19 °С.
В среду, 16 сентября, будет облачно в первой половине дня, затем небо немного прояснится. Днем заметно потеплеет: будет до +22 °С.
Четверг будет дождливым и ветреным. Температура воздуха днем опустится до +18 °С — и это будет максимум. А ночью ожидается +9 °С.
Пятница, 18 сентября, будет самым холодным днем недели: +8…+12 °С. Будет ветрено и облачно, но уже без дождя.
Хорошей недели, друзья!
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Четверг будет дождливым и ветреным, а выходные ожидаются солнце и тепло.
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