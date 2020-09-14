Мало солнца и прохладно. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Вторая половина сентября в Могилеве стартует с облачной и прохладной погоды. Солнца в будние дни будет маловато. А вот в выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет и тепло, и солнечно, но это неточно.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 14 сентября, будет максимум +18 °С, сплошная облачность.

Во вторник также будет облачно, но вечером может выглянуть солнце. И немного потеплеет: +14…+19 °С.

В среду, 16 сентября, будет облачно в первой половине дня, затем небо немного прояснится. Днем заметно потеплеет: будет до +22 °С.

Четверг будет дождливым и ветреным. Температура воздуха днем опустится до +18 °С — и это будет максимум. А ночью ожидается +9 °С.

Пятница, 18 сентября, будет самым холодным днем недели: +8…+12 °С. Будет ветрено и облачно, но уже без дождя.

Хорошей недели, друзья!

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