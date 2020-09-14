Всего два дня лета - зато никаких дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно на два дня неожиданно вернется лето, преимущественно будет солнечно и без осадков, обещает pogoda.by .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Понедельник будет пасмурным. Осадков не обещают. Днем — до +20°С.

Во вторник ясно, без дождя, только вечером немного облачно. Воздух прогреется до +25°С.

В среду будет снова солнечно, днем до +26°С.

В четверг ожидается сильный ветер, весь день — облачно с прояснениями. Станет прохладнее — всего до +16°С.

В пятницу будет пасмурно, без осадков. Похолодает до +14°С.

Хорошей вам недели, друзья!

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