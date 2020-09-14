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Всего два дня лета - зато никаких дождей. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
14.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно на два дня неожиданно вернется лето, преимущественно будет солнечно и без осадков, обещает
Понедельник будет пасмурным. Осадков не обещают. Днем — до +20°С.
Во вторник ясно, без дождя, только вечером немного облачно. Воздух прогреется до +25°С.
В среду будет снова солнечно, днем до +26°С.
В четверг ожидается сильный ветер, весь день — облачно с прояснениями. Станет прохладнее — всего до +16°С.
В пятницу будет пасмурно, без осадков. Похолодает до +14°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На новой рабочей неделе в Гродно на два дня неожиданно вернется лето, преимущественно будет солнечно и без осадков.
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