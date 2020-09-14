Еще не осень, но уже близко. Погода в Гомеле на новой неделе

Источник материала: Tut.by

Сентябрь продолжает дарить положительные эмоции. По данным pogoda.by, на этой неделе гомельчан ждет продолжение лета. Не такого, конечно, знойного, как в июле — но это еще и лучше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ближайшие дни осень обеспечит гомельчанам комфортную погоду.

В понедельник и вторник — +22°C и без осадков.

В среду до +23°C, солнечно.

В четверг вечером северо-западный ветер принесет похолодание — и в итоге к пятнице уже всего +13°C.

Хорошей недели, друзья!

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