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Еще не осень, но уже близко. Погода в Гомеле на новой неделе
14.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сентябрь продолжает дарить положительные эмоции.
В ближайшие дни осень обеспечит гомельчанам комфортную погоду.
В понедельник и вторник — +22°C и без осадков.
В среду до +23°C, солнечно.
В четверг вечером северо-западный ветер принесет похолодание — и в итоге к пятнице уже всего +13°C.
Хорошей недели, друзья!
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Сентябрь продолжает дарить положительные эмоции, но в пятницу настроение гомельчан погода все же испортит.
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