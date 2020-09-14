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Еще не осень, но уже близко. Погода в Гомеле на новой неделе

14.09.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сентябрь продолжает дарить положительные эмоции. По данным pogoda.by, на этой неделе гомельчан ждет продолжение лета. Не такого, конечно, знойного, как в июле — но это еще и лучше.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ближайшие дни осень обеспечит гомельчанам комфортную погоду.

В понедельник и вторник — +22°C и без осадков.

В среду до +23°C, солнечно.

В четверг вечером северо-западный ветер принесет похолодание — и в итоге к пятнице уже всего +13°C.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Сентябрь продолжает дарить положительные эмоции, но в пятницу настроение гомельчан погода все же испортит.
 
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