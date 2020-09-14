Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Задержанные в минувшие выходные в Беларуси 10 журналистов остаются в изоляторах в ожидании судов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Минске, по данным БАЖ, за решеткой остаются Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин, в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин, в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Бобруйске — Александр Чигирь.

Накануне в Минске были также задержаны журналистка Татьяна Гаргалык, корреспондент телеканала "Белсат" Артем Лява (изъяты автомобиль, ноутбук и телефон), заместитель главного редактора сайта "Наша Ніва" Дмитрий Панковец и главный редактор сайта dev.by Наталья Провалинская. Все они отпущены из милиции через несколько часов.

Всего в Беларуси в ходе вчерашнего Марша героев было задержано около 450 человек, в том числе в Минске (по данным МВД на 19 часов) — около 400.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанные в минувшие выходные в Беларуси 10 журналистов остаются в изоляторах в ожидании судов Минск, 14 сентября. Задержанные в минувшие выходные в Беларуси 10 журналистов остаются в изоляторах в ожидании судов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В...

БелаПАН.