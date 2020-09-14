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Вплоть до изъятия из семьи. Представитель Генпрокуратуры рассказал, что грозит за участие детей в акциях протеста
14.09.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста им самим и их родителям грозит административная ответственность: от штрафа до, в крайнем случае, изъятия ребенка из семьи. Об этом начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры Беларуси Алексей Подвойский
Алексей Подвойский заявил, что участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях означает нарушение как внутренних, так и международных правовых актов, регулирующих права ребенка и ответственность родителей, так как ребенок в таком случае находится в месте, где нет гарантий его безопасности, а родители несут ответственность за подобные действия не только у нас, но и за границей.
Он рассказал, что в основном с родителями, которые брали детей на акции, проводятся беседы, а также в их адрес выносятся официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки и попечительства могут ставить вопрос о социально опасном положении ребенка.
Как рассказал представитель Генпрокуратуры, если в несанкционированной акции принимает участие подросток старше 16 лет, то на него, как и на совершеннолетних участников, может налагаться штраф. А если на акции появился ребенок помладше, то ответственность могут понести уже родители по статье 9.4 (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.
— Мы уже по различным фактам предупредили более сотни родителей, детей. В большинстве случаев они внимают слову прокурора. Можно приводить различные случаи в городах — в Жодино, Минске, Бресте, Гомеле, — когда прокурор вынес родителям официальное предупреждение и после этого ребенок в поле зрения правоохранительных органов не попадал. И это хорошо, — заявил Подвойский.
По словам Алексея Подвойского, изъятие ребенка из семьи в некоторых случаях тоже возможно. В пример он привел видеоролик, на котором нетрезвая мама находится на несанкционированной акции. Согласно постановлению № 22 Совета министров Беларуси и декрету № 18 Кодекса о браке и семье в подобном случае положение ребенка может быть признано социально опасным, а его могут изъять из семьи и поместить в приют или замещающую семью на срок до полугода. Однако, по его словам, в это время с родителями ведется реабилитационная работа, чтобы ребенок к можно скорее мог вернуться к родным, а само изъятие детей не является целью государственных органов.
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Вплоть до изъятия из семьи. Представитель Генпрокуратуры рассказал, что грозит за участие детей в акциях протеста
За участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста им самим и их родителям грозит административная ответственность: от штрафа до, в крайнем случае, изъятия...
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